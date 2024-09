Cómo limpiar la pantalla de la televisión

Te has comprado una televisión nueva de muchas pulgadas, parece tan estrecha y delicada que te da miedo hasta tocarla y no sabes qué hacer para limpiarla correctamente sin que sufra arañazos o sin que afecte a la calidad visual de la imagen. No te preocupes, limpiar la televisión no es complicado, es una tarea sencilla y solo necesitas seguir algunos pasos básicos y usar los materiales adecuados para lograrlo.

Limpiar la pantalla de la televisión adecuadamente es fundamental para mantener una buena calidad de imagen y prolongar la vida útil del aparato. A continuación, te explicamos paso a paso cómo limpiar la pantalla de tu televisión de forma correcta para evitar manchas, huellas y polvo.

Limpia la pantalla de tu televisión en solo 3 pasos

Apaga la televisión. Antes de limpiar la tv, asegúrate de que la tele esté completamente apagada y desconectada. Esto garantiza tu seguridad y evita posibles daños al dispositivo.

Limpia suavemente el polvo del dispositivo. Pasa un plumero o un paño seco para atrapar el polvo más grueso o posibles motas que pueden dañar tu pantalla. En este paso, no debes ejercer presión sobre la tv.

Emplea solo agua. Introduce un paño de microfibra en agua y escúrrelo bien. A continuación, pásalo ejerciendo una ligera presión sobre la pantalla de tu televisor, con movimientos circulares y suaves. Si no has escurrido bien el paño hay demasiado líquido en la pantalla, utiliza otro paño para quitar estos restos. Esto es importante, ya que el exceso de humedad puede filtrarse en la pantalla.

También puedes usar una solución de limpieza específica para pantallas. Si decides usar esta opción, asegúrate de que esté diseñada específicamente para pantallas LCD, LED, OLED o plasma.

Consideraciones importantes para limpiar tu televisión

No uses limpiadores químicos fuertes: evita productos que contengan amoníaco, alcohol, acetona o cualquier otro químico agresivo, ya que pueden dañar el recubrimiento antirreflejo de la pantalla.

Moja siempre el paño para limpiar la televisión, no la pantalla: esto es importante, ya que si rocías el líquido directamente puede filtrarse en los bordes y dañar los componentes internos.

Evita toallitas prehumedecidas: a menos que estén específicamente diseñadas para pantallas de televisión, ya que pueden contener sustancias abrasivas.

Frecuencia de limpieza: limpia la pantalla regularmente pero no a menudo, para evitar el desgaste. Una limpieza semanal es adecuada para la mayoría de los dispositivos.

Mantén el entorno limpio: reducir el polvo y la suciedad en el salón, que es donde normalmente se encuentra la televisión, puede minimizar la necesidad de limpiar frecuentemente.

Evita tocar la pantalla con las manos: la grasa de las manos puede dejar manchas difíciles de limpiar.

Recuerda que una pantalla libre de polvo y manchas no solo mejora tu experiencia de visualización, sino que también protege tu inversión tecnológica.

