La polémica sobre el tratamiento de datos de carácter personal de los usuarios le ha estallado en la cara esta semana a la empresa propietaria de la viral aplicación FaceApp. La compañía ha salido al paso de las críticas y, aunque reconocen la ambigüedad de los términos de privacidad, aseguran estar trabajando para mejorar la forma que tienen los usuarios de eliminar sus datos.

En un comunicado, FaceApp afirma que la única fotografía que almacenan es la que el usuario selecciona, y no todas las de su carrete, y que esta se almacena en la nube "por motivos de rendimiento y tráfico". Los responsables de la aplicación aseguran además que la mayoría de imágenes son eliminadas transcurridas unas 48 horas por "motivos de espacio".

Sin embargo, este comunicado vuelve a dejar ciertos puntos sin aclarar. No deja claro que criterio se emplea a la hora de decidir que fotografías se eliminan cada dos días y cuáles se mantienen en la nube. Indica que la aplicación "no vende datos a Rusia" aunque sí confirman que allí se encuentra su equipo de I+D. Además, la propia compañía ha indicado el proceso que los usuarios deben seguir si quieren eliminar por completo la información que tienen almacenada que parece poco efectiva. Sin embargo, según datos aportados por ellos, el 99% de los consumidores no se crean cuenta a la hora de usar la aplicación.

Según recoge el medio Trecebits, para ello, el usuario debe enviar una solicitud al servidor. El procedimiento es el siguiente: en el apartado de ‘configuración’ debemos acudir al área de ‘soporte’ y después seleccionar ‘reportar un error. Ahí debe enviarse un mensaje con el asunto de 'Privacidad' para que los datos sean borrados. Sin embrago, el usuario no recibe confirmación alguna de que sus datos hayan sido eliminados. La compañía ha reconocido que están trabajando en la interfaz para este tipo de reportes.