La tecnología de ultra alta definición, lo último en el CES 2014

El Salón Internacional de la Electrónica de Consumo presenta los productos más punteros. Destacan televisores de gran resolución que se doblan, gafas interactivas y vehículos que no necesitan llenar sus depósitos de combustible.



La nueva generación de televisores presume de curvas en el CES 2014. El tamaño de estos aparatos ya no conoce límites y, además, incorporan la tecnología 4k, que se caracteriza por multiplicar el número de píxeles por cuatro. De esta forma, se obtiene una imagen con mayor nitidez.



Sin embargo, los expertos advierten, "todavía no puedes conseguir la calidad que esperas de una de estas televisiones 4K, pagas mucho por ellas, pero todavía habrá que esperar unos años para que las emisiones sean también en ultra alta definición y poder apreciarlo".



De todo lo que se presenta en el CES 2014, las teles son casi lo único tan grande que habrá que dejar en casa, el resto, se puede llevar puesto. El año 2014 quizá sea cuando aparezcan definitivamente los relojes inteligentes. Estarán totalmente conectados con el teléfono móvil.



En estos dispositivos se verá quien realiza la llamada o se podrán leer los mensajes recibidos. Además, también incluirán indicadores sobre el estado de salud del propietario. En este sentido, los teléfonos móviles también se podrán convertir en armas de defensa personal, o incluso en altavoz.



En definitiva, la tecnología cambia la vida de los ciudadanos, hasta existe un karaoke del futuro en el que, independientemente de cómo se cante, siempre sonará bien.