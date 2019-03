Clases para 'analfabetos tecnológicos' para vencer el miedo al ordenador

Twitter, iPad, Facebook, hasthtag, linkedin, arroba, Apple... o simplemente Windows. Lo que para algunos suena sencillo representaba una pesadilla para quienes ahora acuden a clases para familiarizarse con los ordenadores e internet.

"Yo no podía con esto. Me daban palpitaciones y todo, hasta que me mentalicé y me dije que, si otros lo habían logrado, yo también podía hacerlo", confiesa una de las alumnas mayores, Mari Carmen García.

Ese miedo al ratón y a Internet, muchos han empezado a perderlo. A cambiar el papel por lo digital les ayudan en las aulas, como las de una asociación madrileña, la Fundación Balia. "Les enseño a poder pedir una cita, a actualizar su currículum, a que el día de mañana puedan hacer algo más con las nuevas tecnología", indica Francisco Javier, uno de los profesores más jóvenes.

En clases de este tipo, muchos jóvenes, todos ellos voluntarios, dedican incluso dos días a la semana a enseñar y, sobre todo, a corregir. Los alumnos destacan la paciencia de tienen con ellos los instructores y éstos, a su vez, aseguran que también aprenden de los mayores.