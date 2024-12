ChatGPT sufre una caída a nivel mundial con millones de usuarios afectados

Millones de usuarios han quedado afectados por una caída a nivel mundial de ChatGPT, el conocido chatbot impulsado por inteligencia artificial de OpenAI. Los usuarios están reportando problemas en la plataforma Downdetector. Ha ocurrido tanto en su sitio web como en la aplicación.

En la página de ChatGPT, los usuarios están sufriendo problemas para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. En la aplicación, ChatGPT muestra el mensaje 'Request is not allowed. Please try again later': "No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde".

En este sentido, la página que recoge el estado del servicio de ChatGPT indica que tanto el chatbot como Sora, el generador de vídeos de IA, no funcionan con normalidad. La compañía OpenAI lanzó este servicio en noviembre de 2022. Esta empresa ha señalado que ofrecerá una solución a los usuarios tan pronto como sea posible.

