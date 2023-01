Las baterías de litio-aire pueden multiplicar por 10 los kilómetros que recorre un coche eléctrico

El paso al coche eléctrico se está ralentizando, y mucho, en España. Hay países en Europa, como Alemania o Reino Unido, que superan el 15% de vehículos electrificados matriculados en 2022. En nuestro país, no llegamos ni al 5%. Muchos son los problemas, entre ellos podría estar la escasa autonomía que prestan estos vehículos. Eso podría cambiar en un futuro no muy lejano gracias a las baterías de ion-litio.

Desde hace cinco años, el investigador Israel Temprano trabaja en un departamento de la Universidad de Cambridge especializado en baterías. Lo suyo es exprimir la vida, así lo demuestran sus años de formación y, ahora, de trabajo exhaustivo tratando de entender mejor este tipo de componentes. Para él, es factible comercializar baterías de última generación, ya que tecnológicamente no existe ningún impedimento. El equipo en el que trabaja diagnostica e identifica los problemas de las baterías de litio-aire.

Estas son más eficientes y ecológicas que sus predecesoras. Consiguen que su funcionamiento sea menos contaminante al eliminar el uso de materiales como el cobalto o el níquel. Además, su densidad energética multiplica por 10 la de una batería de ion-litio. Esto se traduce en que si la autonomía de un Tesla te permite recorrer 500 kilómetros hoy, con esta batería de litio-aire podrías recorrer 5.000.

Otras investigaciones con baterías

La innovación no se queda ahí, Israel también investiga sobre las baterías flujo redox. Con ellas se podría almacenar energía en un espacio parecido a un campo de fútbol, lo que supondría electricidad para miles de hogares, pero el material tóxico que utilizan las limita mucho. Para eliminar este vanadio, ellos proponen electrolito, una especie de moléculas orgánicas que harían funcionar la batería a pleno rendimiento y contaminando mucho menos.

Pero, por el momento, este método no termina de funcionar del todo, las baterías se descargan solas. Por eso siguen probando con otro tipo de moléculas, todo por llegar a una tecnología más verde y eficiente, porque limitación no existe ninguna para que no se desarrollen, solo depende de la inversión que se realice en ellas.