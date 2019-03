La misión de este robot es convertirse en una personalidad empática y utilizar su tecnología para ayudar a los seres humanos en sus problemas cotidianos.

Sin embargo, conforme las imágenes del robot comenzaron a circular por las redes, muchos han criticado que el robot tenga más derechos que las propias mujeres saudíes al no tener que vestir velo o no tener “un guardián”. También se le compara con los trabajadores inmigrantes que llevan toda su vida en el país y no han obtenido la nacionalidad.