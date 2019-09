La OCU alerta de una estafa relacionada con WhatsApp que está afectado a algunos móviles en España. Si recibes un mensaje SMS con el texto "Saludos de Whatsapp", no lo abras.

El objetivo de ese mensaje es que pinches en un enlace para supuestamente verificar tu teléfono y se trata de un caso de 'pishing'. Lo que buscan es controlar tu Whatsapp y acceder a tus datos, contactos, conversaciones...

Estafa en Whatsapp | OCU

¿Ya te ha pasado y has pinchado en el enlace?

Así puedes remediar si ya has caído en las redes de esta estafa. Si tu no has solicitado este mensaje es que alguien metido por error tu número de teléfono cuando quería verificar su cuenta o, por el contrario, alguien quería acceder a tu cuenta de manera ilegítima para robar tus datos.

Si ya has caído, te saldrá un mensaje que asegura que tu número de teléfono "ya no está registrado en este terminal".

Para solventar el problema debes hacer clic en "verificar" y volver a recuperar WhatsApp en tu teléfono.

Volverías a recibir un mensaje de verificación que ahora sí, sería el verdadero.