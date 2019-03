"En 140 caracteres se puede hacer de todo"

Dos pantallas en los laterales de la sala, varios sillones al frente, una ponente por videoconferencia y algo más de cincuenta asistentes con la mirada en sus teléfonos móviles, tabletas y ordenadores. Es la fotografía del acto organizado por la Fundéu con motivo del Día de Internet.

La fundación que vela por el uso correcto del español quiso sumarse a la celebración presentando las líneas maestras del Manual de estilo de Internet. Corrió a cargo de Mario Tascón, director del proyecto, que estuvo acompañado por el humorista Forges, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza y la periodista Marilín Gonzalo.

Mario Tascón hizo un esfuerzo por resumir las nuevas tendencias de escritura en la red. De los acrónimos a las onomatopeyas. En definitiva, un lenguaje que Twitter, la red social de moda, comienza a imponer en los mensajes cortos.

Un nuevo modo de escribir que, no obstante, no está reñido con las faltas de ortografía. Como señaló Marilín Gonzalo, "la economía de caracteres de Twitter no cae en el lenguaje sms. Los usuarios lo piden”. Porque en 140 caracteres se pude hacer de todo, añadió Forges. "Sobre todo, poesía y humor". Incluso 'twitteratura', la forma en que Tascón denominó los experimentos de Rivera Garza, que participó por videoconferencia.

La escritora mexicana se despidió antes que nadie. Primero ante los asistentes y luego a través de Twitter: "Un gustazo participar en #estilo con @forges @mtascon @marilink en el Día del Internet". Antes de ello definió al 'pajarito azul' como "un laboratorio de producción textual" donde el escritor está obligado a interactuar con sus seguidores.

Una conversación que no puede reducir la naturalidad. La reflexión la hizo Marilín, que contrapuso los inicios de Twitter, donde "todo era más relajado", con las ansias que han acompañado a su crecimiento. "El 'tiene que ser' es un error, hay que relajarse", añadió.

En ese sentido, Forges recordó cómo hace dos semanas tuiteó una despedida al fallecido Severiano Ballesteros cuando conoció su muerte. El "adiós" no llevaba tilde y varios usuarios se lo hicieron saber al instante: "Hay gente que no tiene una consideración con lo que está pasando. La cosa no era para eso".

La conversación bidireccional, la aparición de nuevos distribuidores y el salto de una comunicación privada a una pública son los aspectos que definirán el próximo Manual de Estilo. Con estos conceptos abrió Tascón el acto y después se repitieron al hablar de Internet. O de Twitter, tema que dominó la charla. La red ya no se entiende sin el 'pajarito' que la sobrevuela.