El yerno de la viuda del expresidente de la CAM y único acusado de su crimen, entre sollozos: "Prefiero no declarar"

Miguel López, único acusado por el crimen de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, se ha acogido a su derecho a no declarar a todas las partes en el juicio por esta causa.

Este martes se ha celebrado la segunda sesión de la vista oral, en la que estaba previsto que declarara Miguel López, que se enfrenta a una pena de más de 24 años de cárcel por los presuntos delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, el procesado ha manifestado, con la voz casi ahogada y entrecortada, que prefería no declarar a todas las partes (fiscalía, acusación particular y defensa), mientras que su abogado ha alegado como motivo que tiene "un estado psicológico frágil".

Su defensa ha insistido en que él no disparó a María del Carmen Martínez hace casi tres años. A

segura que no se encontró ninguna prueba en los registros de la casa, en su teléfono o en el ADN que había en la mano de la víctima.

La víctima del crimen, María del Carmen Martínez, murió la tarde del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos impactos de bala en la cabeza a corta distancia cuando iba a retirar su vehículo del lavadero del concesionario Novocar, propiedad entonces de la familia y que administraba Miguel López.

La acusación particular: "La mató porque la despreciaba y la temía"

La acusación particular por el crimen de María del Carmen Martínez ha afirmado que Miguel López "despreciaba y temía" a su suegra. Vicente Jesús Sala Martínez, el hijo mayor de la víctima, ejerce la acusación particular en este juicio.

En sus alegaciones provisionales, la acusación particular ha remarcado que el hijo mayor de la víctima no actúa por venganza y ha renunciado a cualquier indemnización. "No quiere venganza", solo quiere que el asesinato no quede impune y pide la misma pena de cárcel que la solicitada por el fiscal, añaden.

Según la acusación particular, el procesado usó supuestamente una pistola de la que no tenía permiso para acabar con la vida de su suegra y elaboró un plan para ello en el lavadero del concesionario: "La mató porque la despreciaba y la temía". "La vida de mucho lujo de la que disfrutaba" el acusado "dependía de las decisiones de su suegra", quien tenía "el 70 por ciento de los derechos de voto de las acciones en las sociedades", por lo que la mató para evitar que tomará decisiones que le pudieran perjudicar, ha indicado.