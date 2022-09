WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos móviles

Por norma general, las aplicaciones hacen ciertas actualizaciones cada poco tiempo para permitir a los usuarios una mejora en su uso. Cuando esto ocurre, los teléfonos más antiguos que no aceptan esas nuevas versiones no pueden seguir usando la app de mensajería instantánea. Es lo que les pasará a muchos dispositivos desde este viernes, 30 de septiembre.

iPhone 5 y 5C

Desde este 30 de septiembre, ningún teléfono que carezca de una versión igual o superior a iOS 12 o igual o inferior a Android 4.0.1, no podrá seguir utilizando WhatsApp. Los smartphones que no aceptan esta actualización son los iPhone 5 y 5C. El único de esta gama que tendrá suerte y si actualizará es el iPhone 5S, el único que todavía permite la instalación iOS 12.

Aunque todavía no ha llegado su momento, el hecho de que algunos de los iPhone 5 no acepte esta actualización quiere decir que los iPhone 6 y 6S dejarán de hacerlo dentro de poco tiempo también.

Actualización en Android

Los modelos Android que no podrán actualizar WhatsApp son aquellos que tienen instalado Android 4.0.1 o inferior, de manera que no pueden hacer una actualización posterior. Aunque el usuario mantendrá la cuenta, recibirán un mensaje en el que se les informa de que no cumplen los requisitos para que la app siga funcionando.

Cuidado si usas estas aplicaciones de terceros

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas y conocidas en la sociedad y es bastante tajante en sus condiciones de uso. Desde la aplicación se anunció que sancionará a los usuarios que empleen aplicaciones de terceros para modificar su funcionamiento.

Así lo comunicó la propia empresa en su página web donde además adelantaban que, en primera instancia, las cuentas se suspenderán de manera temporal, pero si el usuario continúa utilizando esas aplicaciones, se podría suspender la cuenta de manera definitiva.