El vuelo Madrid-Mallorca del día de Nochebuena, a ritmo de Mariah Carey

Con la llegada de las fiestas navideñas son muchos los que viajan de un lado a otro de España con el objetivo de reencontrarse con sus familias. Por ese motivo es por el que muchos cogen un vuelo incluso el mismo día de Nochebuena. En definitiva, hacen todo lo posible con tal de llegar a tiempo a la celebración de la Navidad junto a sus seres queridos. Con motivo de estas celebraciones, también las azafatas ponen el toque navideño en sus vuelos.

No hay mejor ejemplo que el de esta azafata, quien para desearle una feliz Navidad a los pasajeros, se arranca a cantar el conocido villancico de Mariah Carey: 'All I Want For Christmas Is You'. La joven azafata imita a la cantante por megafonía al inicio del vuelo Madrid-Mallorca que tuvo lugar el mismo día de Nochebuena, el pasado 24 de diciembre.

Sin ninguna duda, esta azafata no pasó desapercibida, ya que dio la primera nota de lo que para muchos pasajeros era el inicio de un muy esperado viaje.

La fama de este villancico

Como cada año, con la palabra Navidad nos viene a la cabeza una de sus grandes protagonistas en cuanto a la música que endulza esta época se refiere: Mariah Carey. Y es que no cabe duda que su villancico 'All I Want For Christmas Is You' se ha convertido en un himno navideño para la mayoría.

No es para menos que esta melodía sea la principal en las navidades. Este villancico ha conseguido tres récords Guiness: el mejor villancico interpretado por una voz femenina, la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas y la canción navideña que más tiempo ha estado en la lista de éxitos de Reino Unido. El tema, además, ha sido versionado en multitud de ocasiones, algunas de ellas con estrellas de éxito internacional como Justin Bieber o Ariana Grande.

A pesar del gran éxito, hay muchos que ya no soportan la canción e incluso han comenzado a tomárselo a risa haciendo memes desternillantes.