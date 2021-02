Vueling obligó a un pasajero a comprar un asiento extra para su máquina de diálisis

La aerolínea Vueling obligó a Ramón, un pasajero, a pagar un asiento extra en un vuelo que realizó hace un año a París para poder volar junto a su máquina de diálisis, según ha denunciado Facua Galicia.

Como explica Facua, Ramón, que vive en Santiago de Compostela, compró con Vueling un billete desde la capital gallega hasta París para el 3 de abril de 2020, con la vuelta para el 8 del mismo mes.

"La aerolínea le obligó a comprar junto con su billete otro adicional para poder transportar en cabina su máquina de diálisis. En total, el precio ascendió a 329 euros", explica Facua.

Ramón: "Es una máquina médica vital, sin ella yo no puedo vivir"

Gracias a la denuncia de Fauca Galicia, a Ramón le han devuelto el importe de ese viaje, que se canceló por la epidemia de coronavirus. La compañía ha tardado un año en devolver los 329 euros a Ramón, quien explica a Antena 3 Noticias que la máquina de diálisis es vital para él.

"Entiendo que no cabe en el compartimento normal. Es una máquina médica vital, sin ella yo no puedo vivir. Mi propia sangre me intoxicaría", explica Ramón.

Facua explica que al principio Vueling sólo le ofrecía a Ramón un bono por el importe de los billetes, pero este gallego insistió en que le devolvieran el importe total de los billetes, como marca la normativa en este tipo de casos.

Un año después, Vueling le ha devuelto el dinero. Desde Facua, consideran "discriminatorio que la compañía haya obligado al usuario a comprar un billete extra para poder viajar con su máquina de diálisis".