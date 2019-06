"Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonald's de Barcelona por su forma de vestir tan "femenina". Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del Pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas", ha denunciado en la citada red social el usuario @paleo_20.

En las imágenes se ve la agresión que sufrió el joven. "Que te cortes, que estás en un sitio público", le dice el hombre en cuestión a uno de los chicos. "Por qué tengo que aguantar que un chaval me diga que no puedo vestir así", le contesta.Después de que el joven le diga que está celebrando el Día del Orgullo, el agresor le amenaza: "Me da igual, también es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual".

Decenas de usuarios están compartiendo la imAgen para denunciar estos hechos homófobos.