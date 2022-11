Vota: ¿Crees que se deben encender las luces de Navidad?

Vigo ya ha encendido sus luces de Navidad. Durante las próximas semanas la ciudad costera estará alumbrada por 11 millones de luces led que cubrirán unas 400 calles. Tras dar el "Welcome to Vigo", el alcalde ha asegurado que la Porta do Sol podrá verse en toda la galaxia.

"Encima de nosotros está la Estación Espacial Internacional, que nos está siguiendo para retransmitir la Navidad. También el James Webb Space Telescope nos fotografía en estos momentos", ha dicho Abel Caballero.

Eso en el norte, pero en el sur Málaga y Huelva serán las primeras capitales andaluzas en encender las luces de Navidad. Lo harán este próximo fin de semana. El resto de capitales encenderán su alumbrado de forma paulatina a partir del puente de diciembre.

Luces de Navidad, ¿sí o no?

Este 2022 está marcado por la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética, lo que ha repercutido directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Por esta razón algunas comunidades han optado por reducir el periodo de iluminación y disminuir las horas del mismo con el fin de contribuir al ahorro energético. Otras como León ya han anunciado que mantendrán el mismo horario para fomentar el consumo desde los días previos a la Navidad.

Desde el Ejecutivo se ha puesto en marcha una revisión técnica del reglamento de alumbrado exterior que incluye recomendaciones referentes al uso de luces de Navidad por parte de las administraciones locales.

En paralelo, la Federación Española de Municipios y Provincias ha advertido que prescindir del encendido en las fiestas navideñas "sería un drama económico" para el comercio y el sector de la restauración.

En la siguiente encuesta, de forma anónima, puede votar si está a favor o en contra de encender las luces de Navidad.