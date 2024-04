Vivir con migraña: así es la enfermedad que afecta al 12% de la población española

Durante quince días al mes, Ana sufre dolor de cabeza intenso. Fue diagnosticada como paciente crónica de migraña hace veinte años. "No es un simple dolor de cabeza. Cuando yo tengo un ataque de migraña no soy persona. Me tengo que meter en la cama durante tres días, sin ruido, sin luz... hasta que pase", relata Ana Satrustegui, paciente de migraña.

Ana forma parte de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE). Explica que no es fácil trasladar al resto de la población cómo es vivir con migraña. "Los pacientes con migraña realmente estamos muy condicionados. Te pierdes tantas cosas... es como si tuvieras una mochila que el resto de la gente no tiene".

La migraña dista mucho de un dolor de cabeza. "Hay más de cien tipos de dolores de cabeza, y entre ellos está la migraña", explica la Doctora Ana Gago, neuróloga responsable de la Unidad de Cefaleas del Hospital UniversitarioLa Princesa. Cuenta que la migraña "es un dolor intenso, normalmente localizado, que suele cursar con sensibilidad a estímulos visuales, sonoros e incluso olfativos, y en ocasiones incluso con mareos".

Está considera una enfermedad neurológica, llegando a ser incapacitante. "Es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años", explica la doctora Elena Riva, neuróloga especialista en cefaleas del Hospital Ruber Internacional. "Un día con migraña es tan invalidante como un día con demencia", detalla la Dra. Gago.

Sin embargo, todavía está infravalorada entre la sociedad. "Banalizada, diría yo. La gente te ve como débil, floja. Porque con un simple dolor de cabeza la gente vive, hace su día a día. Y no entienden que tú no puedas, por ejemplo, ir a trabajar", lamenta Satrustegui.

Para la migraña no hay cura, pero sí tratamientos

Al ser una enfermedad crónica, la migraña no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Actualmente se emplea medicación tanto para tratar las crisis agudas, "momentos puntuales en los que el paciente siente dolor", como de forma preventiva: "medicamentos que al ser tomados de forma continua reducen la intensidad y la frecuencia del dolor", detalla la Dra. Gago.

Para tratar las crisis agudas se emplean sobre todo antiinflamatorios y triptanes. Como medicamento preventivo, además de fármacos orales, se está probando con inyecciones de bótox y, desde hace unos años también con dosis mensuales subcutáneas de anticuerpos monoclonales CGRP.

"Un buen tratamiento preventivo evita que la migraña se cronifique"

"Se estima que en España menos de 20% de los pacientes que precisan tratamiento preventivo lo están tomando, o sea que es una enfermedad que está infratratada", explica la Dra. Riva, añadiendo que "un buen tratamiento preventivo ayuda a evitar que la enfermedad se cronifique".

Ambas neurólogas inciden también en la importancia de no normalizar el dolor de cabeza. "Como suele ser genético, están acostumbrados a verlo en sus familiares". "No hay que dejarlo pasar, hay que consultar con un profesional e iniciar cuanto antes el tratamiento correspondiente".

Primer fármaco que aúna tratamiento y prevención

La particularidad de Vydura, el nuevo fármaco comercializado por Pfizer que ha sido aprobado esta semana, es que aglutina las dos vertientes: el tratamiento y la prevención. "Es el único fármaco que nos permite tratar, al mismo tiempo, la crisis aguda, y si los pacientes lo toman de forma regular tiene también un efecto preventivo.", cuenta la Dra. Riva.

Su principio activo, el rimegepant, actúa inhibiendo la actividad del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), un compuesto cuya presencia se incrementa en pacientes durante los episodios de migraña. Al actuar de forma conjunta, reduciría latoma de analgésicos para el dolor, que empleados con mucha frecuencia "provocan otro tipo de cefalea, asociada al uso excesivo de medicación", argumenta la Dra. Gago.

Se tomará bajo prescripción médica, pero en principio solo va a estar financiado por el Sistema Nacional de Salud para determinados casos. En concreto, para los pacientes que sufran migraña episódica de alta frecuencia (entre 8 y 14 episodios de migraña al mes), y que además hayan probado, sin éxito, más de tres tratamientos durante al menos tres meses.

Es decir, los pacientes con migraña crónica(15 o más episodios al mes), o quienes lo utilicen para tratar puntualmente el dolor, tendrían que pagarlo por su cuenta. La caja de ocho comprimidos cuesta 232 euros, por lo que cada pastilla costaría 29 euros. "Ojalá la medicación sea asequible y esté al alcance de todo el mundo, porque el gasto que tenemos en fármacos los pacientes de migraña es brutal", cuenta Satrustegui.

"Hay que seguir investigando, hay pacientes que todavía no responden a los tratamientos"

Aun así, es un gran avance para una enfermedad que en España afecta a más de cinco millones de personas (supone el 12% de la población española). La prevalencia es especialmente alta en mujeres: una de cada cuatro se ven afectadas por la migraña. Si será efectivo o no depende sobre todo de cada paciente. "Cada tratamiento es un traje a medida", ejemplifica la Dra. Riva.

"Hay que seguir investigando, porque hay un alto porcentaje de pacientes que todavía no responden a las terapias que hay actualmente", explica la Dra. Gago. Y no solo en tratamientos, también es necesario investigar acerca de qué mecanismos pueden ocasionarla. Se sabe que hay un componente genético, y que los buenos hábitos ayudan a reducirla. Pero más allá de eso, todavía queda mucho por descubrir.

