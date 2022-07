La viruela del mono se podría transmitir por el aire: ¿Qué probabilidades hay y cuáles son las vías de contagio?

Los casos de la viruela del mono se siguen expandiendo por todo el mundo. En España, el último gran brote se ha detectado en un estudio de tatuajes de Cádiz, dónde se han detectado doce casos. La Consejería de Salud y Familia ha iniciado una investigación y se ha cerrado el establecimiento de forma preventiva.

Una de las principales vías de contagio es el contacto cercano con piel infectada o fluidos, pero también existe la probabilidad de infectarse por el aire, aunque los expertos explican que no es tan sencillo como el coronavirus.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?

¿Qué probabilidades hay de contagiarse de la viruela del mono por el aire? El director del centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. Juan José Badiola, explica que los aerosoles no son del calibre de la covid-19 por lo que la transmisión sería "en espacios cortos".

"La forma más habitual de contagio es por contacto", aclara Badiola, que no descarta que se pueda producir una transmisión por el aire. "Podría infectarse por vía aerógena, pero de una manera más limitada, es posible", asegura.

Nuevos síntomas de la viruela del mono

Los síntomas de la viruela del mono, además de las llagas y lesiones cutáneas, incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio, entre otros, según la Organización Mundial de la Salud.

Un reciente estudio de 'The New England Journal of Medicine' (NEJM), dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres, identifica nuevos síntomas de la viruela del mono. "Una de cada diez personas tenía una única lesión cutánea en la zona genital y el 15% presentaba dolor anal y/o rectal", explicó uno de los autores John Thornhill, de la Universidad Queen Mary de Londres.

La OMS declara la emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este pasado sábado una emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono, que suma ya más de 16.000 casos en 75 países.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, explicó que la Organización Mundial de la Salud optó por declarar la emergencia sanitara internacional, pese a la falta de consenso entre expertos por el rápido incremento de la viruela del mono: los casos se han quintuplicado desde junio.