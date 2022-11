Los virales carteles de Halloween: "Esto es Zaragoza, no Wisconsin"

La noche de Halloween es común escuchar el timbre de la puerta y ver que unos niños han llamado para pedirte caramelos. El 'truco o trato' es una de las actividades que más caracteriza a esta fiesta anglosajona que ya se celebra en prácticamente todo el mundo.

Una fiesta de la que no todo el mundo es partidario o no todo el mundo quiere participar. Algo de lo que se ha hecho eco Twitter y las redes sociales. Por ejemplo, con este mensaje, uno niños avisaban a los residentes que iban a pasar pidiendo caramelos, pero que sino querían ser molestados, no pusieran ninguna decoración en la puerta. En el mensaje aseguran que solo llamarían a la puerta de aquellos que hubiesen decorado la entrada.

"Recuerda poner alguna decoración espeluznante en tu puerta mañana para que sepamos que quieres que llamemos a tu timbre y no molestarte si no es así", decía la nota.

La respuesta a la nota no deja indiferente: "Prefiero que vengan a cantar el aguinaldo en Nochebuena".

Otro de los mensajes de Halloween que se ha viralizado en redes sociales es el siguiente: "En esta casa no hay truco o trato. Hay buñuelos o torrijas. Eso es Zaragoza, no Wisconsin".

En la misma línea que el anterior se encuentra este: "En esta casa no hay truco ni trato. Hay ajo caliente y mosto. Esto es Trebujena, no Kansas City".