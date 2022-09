El viral mensaje de un padre un profesor cuando éste le dijo a su hijo que no llegaría a nada

La adolescencia es una edad de cambios. Los jóvenes cambian sus hábitos y dejan de pasar tanto tiempo con sus padres para hacerlo con sus amigos. En muchos casos descubren mundos que desconocían por completo, y en otros, mantienen actitudes que descontentan a padres y/o profesores. En la época de instituto, son muchos los docentes que contactan con padres de sus alumnos para ponerles al día de su situación.

Este ha sido el caso de un profesor que contactó con Ramón, padre de un joven que "no estudia mucho, sale de fiesta, bebe alcohol y fuma marihuana". Esto es lo que dice el docente en un mensaje al padre. Sin embargo, lo que no se esperaría en el momento que pensó en redactar el mensaje es en la reacción y respuesta del padre. Una respuesta que se ha viralizado en redes con muchos usuarios aplaudiendo y otros criticando.

Ha sido el hijo, con usuario @fernandosoto_22, quien ha revelado esta historia en Twitter. En su mensaje, el profesor dijo que su hijo si "sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabes que no estudia mucho, que sale de fiesta, que bebe alcohol y fuma marihuana". A partir de aquí, comienza la réplica del hombre, en defensa de su hijo.

"Obviamente yo, como su figura paterna no estoy contento con estos comportamientos, pero déjeme decirle que no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas en la vida que se aprenden por 'prueba y error'", exclama el padre. "Yo, o incluso un profesor, podernos ayudar a guiarle y a decirle qué está bien o está mal, pero si algo tengo claro es que cuando mi padre me prohibía p me castigaba lo único que conseguía es que lo hiciese a escondidas y que nuestro vínculo padre-hijo se fuese disolviendo".

Una respuesta con división de opiniones

El padre señala que si su hijo tiene que repetir curso, que repita, porque "es su proceso de aprendizaje". Le recuerda que las "habilidades sociales" que tiene el hijo de 18 años en la actualidad no se aprenden en el colegio.

Al final del mensaje, el padre admite que él en algún momento se ha fumado "un canutito" y que está seguro de que el profesor también, aunque nunca vaya a decirlo. Finaliza alegando que "por favor no le vuelva a decir" a su hijo "que no vale para nada en la vida", que "las lecciones se las doy yo, no usted". Usuarios en redes han aplaudido la defensa del padre y otros cuestionan la respuesta en alusión a la parte del "canutillo".