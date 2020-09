La viral explicación de una cirujana sobre el uso de mascarilla: "Para andar por la calle no se necesita"

El vídeo protagonizado por una cirujana de Asturias que critica el uso de mascarillas en la calle se ha vuelto viral en las redes sociales. Marucha Marqués, que ha trabajado como cirujana en el el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), considera que "al Gobierno le encanta meter miedo con este asunto porque mientras tanto la gente no piensa cómo sancionarlos por la pésima gestión que han hecho".

La sanitaria se posiciona en contra en las mascarillas en ciudades que "no son muy populosas" porque "no hay aglomeraciones". "Para andar por la calle no se necesita en absoluto la mascarilla porque no se va uno a contagiar", asegura.

Marqués explica que el coronavirus se transmite por la saliva que hay flotando y "el aire de la calle dispersa las posibles gotículas que contienen los virus porque para contagiarse lo importante no es que entres en contacto con el virus, sino la carga viral". "En la calle, con el viento y con el aire que circula, dispersa las posibles gotículas y los posibles virus que puedan estar en suspensión y no va nunca a adquirir una densidad como para infectar", señala la cirujana.

En el vídeo, explica también los posibles problemas que puede generar pasar muchas horas con la mascarilla puesta. "El problema es que es incómodo, da calor, sobre todo ahora en el verano, y es absurdo porque si no se necesita por qué va a haber que llevarla", critica.

Aun así ha recomendado la mascarilla "quirúrgica". "Si todo el mundo lleva esa, nadie va a contagiar a los demás", una declaración que contradice con su anterior discurso.

Una incongruencia que explica asegurando que "el problema son los espacios cerrados", donde no circula el aire y la carga viral queda mantenida en el aire. "Casi todos los brotes que hay en fiesta son porque se realizan en espacios cerrados", señala.

"Al Gobierno le encanta meter miedo. La gente obedece como borregos sin plantearse el por qué ni para qué. El Gobierno es tan asusto que te dice: 'si no te pones mascarilla es culpa tuya luego si te infectas'. Y es mentira porque por la calle no te vas a infectar", reflexiona la cirujana.