Vídeo: Van a robar un bar y se les cae la máquina de tabaco encima

Ocurrió la madrugada del pasado viernes y a pesar de que casi estaba amaneciendo, los ladrones se tomaron su tiempo para arrasar con todo lo que encontraron a su paso por el guachinche 'Como en Casa'. Estuvieron más de media hora en el interior de este bar de comidas típicas del norte de Tenerife.

Los cacos, dos jóvenes que todavía no han sido identificados, iban a por la recaudación de la caja registradora pero no quisieron dejarse nada atrás y los daños del robo ascienden a más de 15.000 euros. Pero a pesar de la pérdida, lo que más ha llamado la atención a los dueños ha sido la torpeza de estos ladrones. En su intento por llevarse todo el efectivo que había en el local se encaramaron a la máquina de tabaco y mientras uno lo empujaba por detrás, el otro hacía lo propio por delante con muy poca agilidad. Es en ese momento cuando el aparato se cae encima de uno de ellos aplastándole. Como puede, logra zafarse y finalmente huyeron del lugar, no sin su enorme botín. Puedes ver la escena en el vídeo que acompaña esta noticia.

"Si comieran en este bar tendrían más fuerza"

Lejos de enfadarse, los dueños del local le han puesto humor al suceso y, según nos confiesa su gerente, Tanausú Camacho, “los ladrones no deben ser clientes nuestros porque si comieran aquí tendrían fuerza para poder arrastrar esa máquina”. Pero no queda ahí, asegura Tanausú entre risas, “se subieron a una vitrina y uno de ellos se resbaló y cayó al suelo”.

El vídeo, que ellos mismos han difundido, se ha hecho viral por la torpeza de estos dos cacos que, a pesar de su poca experiencia en el oficio de los amigos de lo ajeno, lograron huir y de momento no han sido detenidos. La Policía Nacional ya ha estado en el local en busca de indicios que puedan ayudar a identificarles.

Gracias al esfuerzo de estos empresarios tinerfeños al día siguiente el bar ya estaba en funcionamiento a pesar de los enormes daños. No es la primera vez que sufren un robo, hace un año unos ladrones accedieron al interior y rompieron la máquina registradora llevándose también toda la recaudación de la jornada.

Ahora se plantean aumentar las medidas de seguridad para evitar más sustos como este, aunque los protagonistas sean ladrones “tan poco profesionales”