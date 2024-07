VÍDEO: Un niño, agredido por un grupo de monos en Gibraltar

Acorralan al chico y en varias ocasiones los macacos le golpean. Por suerte un adulto, que acompaña al menor, intenta disuadir a los monos con una botella de agua, mientras el joven se protege la cabeza con los brazos.

El mal rato que pasa el niño es más que evidente. Permanece inmóvil, agachado y con el susto en el cuerpo esperando que el grupo de macacos lo dejen en paz. Una experiencia para olvidar que ha quedado inmortalizada en un vídeo que ha publicado callum_peach en su cuenta de Tik Tok .

Los monos del Peñón se han ganado a pulso la fama de desagradables y en ocasiones hasta agresivos. No es la primera vez, ni será la última, que atacan a un visitante. No hay que olvidar que son colonias de animales salvajes y que quitarles comida y objetos a los turistas forma parte de su día a día. De hecho, de camino a lo más alto de la Roca hay numerosos avisos que informan cómo deben comportarse los humanos que quieren subir la cima de la Reserva Natural de Gibraltar. La principal recomendación es no interactuar con ellos, ni darles comida. La página de turismo de Gibraltar recuerda que “hay que tener precaución de no invadir su espacio e intentar acariciarles si no son receptivos”.

El chico que acaba de ser atacado no cumplió varias de las recomendaciones que publica la web de turismo, gibraltar.com: "Se aconseja permanecer en los espacios más abiertos y evitar zonas estrechas o confinadas, dado que esto puede provocar una reacción imprevisible de los monos. Asimismo, procurar no agacharse, estar cerca de las barandas o paredes donde suelen jugar. Son, como hemos mencionado anteriormente, muy curiosos e intentaran robar sus bolsos de mano, mochilas o similar, que pueda contener algún alimento". En el video se puede ver al joven agachado en una zona estrecha, entre una barandilla y una pared, justo lo contrario a lo que se advierte desde la página de turismo de Gibraltar.

Sólo hay que googlear “ataque monos Gibraltar”. Internet está plagado de videos de estos animales robando y atacando a turistas. Algunas de estas agresiones han llegado a ser graves. En 2014, un turista británico fue atacado salvajemente por estos primates y necesitó 40 puntos de sutura en el brazo.

En febrero de este año se produjo un comportamiento poco habitual. Un macaco salió de su hábitat del Peñón y cruzó la Verja. Durante varios días, un amplio dispositivo persiguió al mono por varios puntos de la Línea de la Concepción, hasta que finalmente pudieron capturarlo.

En Gibraltar, a los macacos de Berbería (Macaca sylvanus) se les considera casi como una mascota no oficial y suponen un atractivo turístico para los visitantes de la Roca. Se trata de la única comunidad de monos que vive en libertad en Europa. Está formada por unos 400 ejemplares de esta especie protegida que proviene del norte de África. Desde 1991, el cuidado y la alimentación de esta colonia es responsabilidad del Gobierno gibraltareño.

La leyenda de los monos de Gibraltar

Para los llanitos estos macacos son más importantes de lo que parece, no sólo desde el punto de vista económico, sino por la leyenda que rodea a estos animales. “Prevalece una leyenda que le dio fama a los monos de Gibraltar, durante el Gran Asedio entre el 1779 y 1783. En aquel momento, España y Francia hicieron un esfuerzo conjunto para asediar el Peñón. Durante un ataque nocturno por sorpresa, los británicos fueron alertados por los monos al sentirse molestos, de esta forma, el ataque se abolió. De ahí el dicho de que siempre que queden monos en Gibraltar, los británicos seguirán manteniendo su soberanía”, explican en gibraltar.com.

Por este motivo, cuidan con mucho celo esta colonia de primates. “En 1942, la población de los monos de Berbería disminuyó a solo siete. Así que el Primer Ministro, Sir Winston Churchill, ante el miedo a una nueva invasión del Peñón y la leyenda, ordenó importar más especímenes desde Marruecos y Argelia, para repoblar Gibraltar inmediatamente” relatan en la página de turismo.

Multa de 4.000 libras

No sólo por seguridad, dar de comer a uno de estos monos puede implicar además un gran susto para el bolsillo, la multa asciende a 4.000 libras. En gibraltar.com explican el motivo de la cuantiosa sanción.

“Los alimentos procesados son nocivos para su salud, sin mencionar los efectos extremadamente negativos que tienen a largo plazo e influyen en su comportamiento social. Los monos de Gibraltar, con el paso del tiempo fueron despareciendo a raíz del contacto humano o social durante siglos. Desafortunadamente, dependían de la interacción humana para alimentarse, lo que les llevó a rebuscar comida en la ciudad, causando daños a personas, bienes personales, edificios y hasta automóviles. Por esta razón Gibraltar creó una ley sobre la prohibición de alimentar a los macacos con una amonestación y sanción de hasta £4,000” aclara la web de turismo gibraltareña.

