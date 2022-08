VÍDEO: El momento en que un propietario entra en su casa y sorprende a los okupas bañándose en la piscina antes de echarles 'a palos'

El tema de la 'okupación' de viviendas sigue siendo muy complicado, tanto a nivel personal como judicial. El dueño de una de estas viviendas se ha armado de valor y ha actuado por su propia cuenta. Con la ayuda de unos amigos y armado con palos, el propietario ha echado a los okupas que se encontraban en su vivienda.

Aunque el dueño sabe que no ha actuado "de la manera más correcta" lamenta la existente desprotección de los propietarios en situaciones como esta. En cuanto el propietario fue consciente de la 'okupación', este no dudó en reunir a un grupo de amigos y armarse con palos para desalojar su vivienda de estos inquilinos no bienvenidos. Por fortuna, consiguieron desalojar la vivienda en pocos minutos y sin que los okupas opusieran resistencia.

¿Cuánto dura el proceso por vía judicial?

Desalojar viviendas 'okupadas' en España continúa siendo todo un reto. Incluso en los mejores casos, el desalojo puede tardar meses. Un año y medio (18 meses) es la media en la que, si la situación es favorable, tarda en producirse el desalojo, un tiempo muy largo y muy valioso para los propietarios.

¿Y en otros países?

La situación en otros países cercanos al nuestro es muy diferente. En Francia tan solo bastan 48 horas para que los okupas abandonen la vivienda. Si el proceso en el país vecino parece inmediato, no es el que más rápido actúa. En solo 24 horas, Alemania consigue desalojar una vivienda 'okupada'.

En otros países como Dinamarca o Países Bajos la situación varía el procedimiento, ya que el desalojo puede llevarse a cabo en cuanto el juez recibe la denuncia. Países como Italia también están más avanzados que España en cuanto a la 'okupación'. Allí se obliga a los okupas a acarrear con los gastos y daños ocasionados en la vivienda e incluso existe la posibilidad de que estos vayan a la cárcel.