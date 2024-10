Vídeo: Una menor agrede brutalmente a otra a las puertas de un colegio de Vélez-Málaga

"¡Por qué no te callas la boca!". Estas fueron las palabras que dirigió una alumna de un instituto de Vélez-Málaga a otra del centro. A ellas añadió: "¡Gorda de mierda! Que eso es lo que eres...", y posteriormente comenzó a golpearla en la cara, tirarle del pelo y darle varias patadas. La agresión fue captada por otra alumna en un vídeo.

La madre de la menor ya ha denunciado los hechos y cuenta que su hija "estaba entre todos los niños, los compañeros y todo el instituto y vio que nadie hacia nada". Su agresora, tres años mayor que ella, le echó en cara una discusión que la víctima había tenido con su hermano pequeño: "Le dije que pesada tu abuela", dice la menor agredida antes de que se produzca la pelea.

Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso el medio de comunicación 'SUR', antes de que se produjese la agresión "no han sucedido otros problemas, pero lo sucedido ha provocado que mi hija tenga miedo de regresar al instituto". "Este episodio refleja la tensión y el ambiente de agresividad hacia mi hija que existe en el centro, por lo que siente mucho miedo a acudir a clases, por lo que hoy no ha acudido", explicó el pasado viernes.

Los padres de la menor agredida aseguran que su hija "se encuentra algo mejor, pero muy asustada". "Está en el cuarto, ella no quiere salir, no quiere prácticamente ni comer a raíz de los insultos", añaden. Asimismo, la progenitora informó a 'SUR' que desde la dirección del centro se ordenó el pasado viernes la expulsión de la agresora y de la alumna que grabó el vídeo.

Más de 200.000 niños sufren acoso escolar

Tirones de pelo, patadas, insultos, vejaciones. Miles de niños sufren a diario acoso escolar, concretamente más de 200.000 niños. De ellos, 46.000 reconoce haber pensado en suicidarse a consecuencia de estos casos, porque no puede más. Adem´s, la mitad de los compañeros de la clase, en torno al 47%, cuando ven un ataque, no hacen nada y muchas víctimas no lo cuentan por miedo.

Cada año se autolesionan 14 millones de personas en el mundo

La autolesión puede adoptar muchas formas. Sobredosis de medicamentos, ingestión de sustancias nocivas o cortes, son algunas de ellas. Cada año se producen al menos 14 millones de estos episodios en todo el mundo, con una ratio de 60 por cada 100.000 habitantes.

Estas conductas están en constante aumento, según un informe de 'The Lancet Commission', especialmente entre los más jóvenes. Al menos uno de cada seis adolescentes se autolesiona de forma habitual, eso sí, sin intención suicida.

En el caso de España esta crisis silenciosa es incluso peor. En nuestro país el 25% de los menores se autolesiona y este porcentaje crece cada año, especialmente entre los jóvenes de entre 15 y 24 años.

Depresión, ansiedad, soledad son algunas de las causas que hacen que cometan estos actos como forma de manejar el dolor emocional y el estrés o mostrar malestar. Según la Fundación Anar los casos atendidos por ideación suicida se han multiplicado por 23 desde la pandemia y los intentos de suicido por 25. Y las estadísticas indican que el 2% de los adolescentes españoles intentará suicidarse en algún momento de su vida.

