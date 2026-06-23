VÍDEO: Los instantes posteriores al atropello múltiple en Frigiliana

Imágenes impactantes tras al atropello a siete personas en la localidad malagueña de Frigiliana. El incidente tuvo lugar en una terraza de la localidad y el coche, un peugeot blanco, entró en la zona habilitada para el bar, llevándose por delante casi todas las mesas y sillas del local. Además, atropelló a siete personas entre las que se encuentran dos menores de edad.

Los hechos se han producido a las 19:30 horas de este lunes, momento en que varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de que un turismo había atropellado a varias personas que se encontraban en la terraza de un bar en la calle San Sebastián de la citada localidad malagueña.

Los servicios sanitarios han detallado que, entre los heridos, hay dos niños de 5 y 14 años, tres mujeres de 45,48 y 79 años y dos hombres de 44 y 77. Todos fueron trasladados al Hospital de la Axarquía, excepto uno de los dos menores que fue trasladado al Centro de Atención Primaria de Nerja.

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