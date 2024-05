Vídeo | Brutal pelea en un pub inglés de Girona: sillas por los aires y golpes con bates

Las imágenes son impresionantes. En el vídeo superior se puede ver un brutal enfrentamiento entre dos grupos que dejó el local destrozado. Todo sucedió en un pub inglés en Girona. Sillas por los aires y golpes con bates, que a pesar del jaleo que montan parecedn no inmutar al resto de usuarios que están el el establecimiento. Concretamente, se produjo en L'Estartit, en la Costa Brava. Uno de los testigos que se encontraba en el bar fue quien grabó las imágenes.

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes accedieron al local con actitud violenta y la emprendieron a golpes con los propietarios, quienes intentaban echarles a gritos. Se refugiaban detrás de la barra e intentaban defenderse como podían con un cubo de basura. Mientras tanto, también les tiran algunos taburetes y sillas que terminan por los suelos.

Una de estas personas que entró de manera violenta al local portaba un palo que utilizaba como si fuera un bate de béisbol. Con él atacó al propietario del local con gran intensidad, aunque no consigue darle. Una vez que estos individuos abandonan el local, cierran con rapidez las puertas del establecimiento para que no puedan volver a entrar. Afortunadamente, no ha que lamentar heridos de gravedad.

Otras peleas en establecimientos

Hace unos años, en Le Grand Café Teatinos de Málaga capital, agentes de la Policía Local y Nacional intervinieron una reyerta multitudinaria. El suceso comenzó cuando los empleados del establecimiento pidieron a un grupo de unos 12 jóvenes que respetaran las medidas sanitarias anticovid impuestas en aquel momento por la pandemia, y se pusieran las mascarillas y respetaran la distancia de seguridad.

Los jóvenes incumplían estas medidas de manera reiterada y no hacían caso de las peticiones, por lo que se les exigió que se pusieran las mascarillas, algo que no les gustó mucho. También se le había pedido que no bailaran ni se mezclaran con otros, pero no se lo tomaron en serio. También insultaron y gritaron al personal, además de dar golpes y lanzar todo lo que encontraban a mano, es como comenzó la batalla campal.

En unas imágenes que circularon en las redes sociales, se puede apreciar cómo los taburetes y los vasos de cristal volaron por el interior del local. El servicio de Emergencias 112 comunicó tras los hechos que la pelea acabó en el exterior del lugar. Hubo varios heridos leves por golpes, aunque no fue necesario que se personaran los servicios sanitarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com