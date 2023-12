Victoria Abril, acusada de agresión sexual por una actriz francesa

Todo surge cuando Victoria Abril se suma a las 56 figuras de la interpretación que salieron en defensa de Gerard Depardieu, acusado de violación y agresiones sexuales, a través de una tribuna publicada en el diario Le Figaro. Pero su adhesión al manifiesto de condena al "linchamiento" contra el actor francés ha tenido consecuencias, con las polémicas declaraciones de Lucie Lucas.

"¿Quieres que hablemos de los numerosos ataques y agresiones sexuales que has tenido contra tus compañeros?", ha afirmado la intérprete de 37 años en Instagram, en un post que ya ha borrado, pero del que todavía se pueden leer capturas de pantallas en redes sociales como X, antiguo Twitter. En su publicación, se lamenta por haber protegido, durante años, a "boomers degenerados" y acusa a la propia Victoria Abril.

"¿Esto es verdad? Estoy en shock... ¡Dime que no hiciste eso!", escribía la francesa en Instagram refiriéndose a la española, con la que compartió 43 de los 69 episodios que la serie estuvo en antena. Después, pasó a describir la repugnancia que le suscitaba el artículo que había leído y todo lo que había tenido que aguantar durante toda su carrera. "Hace ya 15 años que soy actriz, y durante ese tiempo he protegido a estos boomers degenerados, al evitar decir en entrevistas todo el daño que hacen a los demás en los sets de rodaje», explicó la intérprete gala. «Al responder siempre en las entrevistas lo bien que había ido todo durante la grabación, y lo amables y adorables que eran todos, aunque muchas veces fuera totalmente falso", escribía Lucie.

"Ahora que lo pienso", añade la actriz francesa, "no me sorprende que hayas firmado este panfleto; tú también estás asustada. Tienes toda la razón, basta ya de desvaríos". Más tarde ha borrado definitivamente este post, pero en su Instagram todavía permanece publicada una larga reflexión sobre el caso Depardieu, en un largo texto con imágenes en el que muestra todo su apoyo a las víctimas que han denunciado las supuestas agresiones sexuales y violaciones del intérprete francés, que ha sido defendido no solo por compañeros de profesión, sino hasta por el mismísimo presidente del Gobierno francés, Emmanuel Macron.

Victoria Abril evita responder

Por su parte, la española no ha querido entrar a la acusación de la francesa. Abril se hizo muy popular al convertirse en azafata del concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez', ideado por Narciso Ibáñez Serrador. En 1977 interpreta el papel principal de 'Cambio de sexo'.​ Inicia así una larga colaboración con Vicente Aranda, para quien protagonizará películas como 'La muchacha de las bragas de oro' (1980), 'Tiempo de silencio' (1986), 'El Lute: camina o revienta' (1987), 'Amantes' (1991) y 'Libertarias' (1996). Además, trabaja con asiduidad en Italia y especialmente en Francia, siendo candidata al Premio César en dos ocasiones y estableciendo allí su residencia.

Abril nunca se ha visto envuelta en polémicas sobre rodajes o relaciones sentimentales. Ha trabajado con Mario Camus (La colmena), Jaime Chávarri (Las bicicletas son para el verano), Manuel Gutiérrez Aragón (La noche más hermosa), Pedro Almodóvar (¡Átame!, Tacones lejanos, Kika) o Carlos Saura (El séptimo día). En 1977 se casó con Gustavo Laube, antiguo futbolista de la selección nacional de Chile y agente artístico. La pareja se separó a principios de 1982. Victoria Abril tiene dos hijos de su antigua relación con el cineasta francés Gérard de Battista.

Como actriz ha ganado un Goya -ha estado nominada hasta seis veces- por 'Nadie hablará de nosotros cunado hayamos muerto', dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián y el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina, entre otros premios.