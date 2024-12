La víctima del asesinato machista en Pasaia había denunciado anteriormente a su agresor

El pasado sábado 30 de noviembre, una tragedia sacudió la localidad de Pasaia (Gipuzkoa), cuando una mujer de 45 años fue asesinada a tiros por su ex pareja. El hombre, de 53 años, disparó varias veces con una pistola en el interior de la vivienda de la víctima, en el barrio de Antxo. Tras el crimen, el agresor huyó del lugar en su vehículo, pero, aproximadamente 30 minutos después, se entregó a la Policía Municipal de Villabona.

La mujer había denunciando al agresor previamente

Fuentes de la Ertzaintza han confirmado que la mujer había interpuesto una denuncia por violencia de género contra el mismo hombre en el pasado, aunque dicha denuncia fue presentada "hace tiempo". Este dato resalta la persistente amenaza de los agresores a pesar de las denuncias previas, y subraya la gravedad de la violencia machista.

La Ertzaintza investiga el asesinato

El presunto autor del asesinato fue arrestado y se encuentra bajo custodia policial, que está investigando las circunstancias exactas del crimen. El hombre enfrenta acusaciones de homicidio dentro del contexto de violencia de género. El cuerpo de la víctima ha sido trasladado al instituto de patología forense de San Sebastián, donde se le realizará la autopsia para determinar con precisión las causas de su muerte.

El municipio muestra su apoyo

El Ayuntamiento de Pasaia ha condenado el asesinato y ha decretado un luto oficial. Además, ha convocado una concentración en la plaza del consistorio para este lunes, donde se guardará un minuto de silencio en memoria de la víctima.

La vicelehendakari primera del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha mostrado su "más firme condena y repulsa" por este crimen y ha exigido medidas más contundentes para prevenir la violencia machista. Además, ha manifestado su solidaridad y cariño hacia la familia de la mujer asesinada: "No quiero ni imaginar por lo que están pasando","Más que nunca las instituciones y la sociedad conjuntamente debemos seguir trabajando para que no se vuelvan a producir crímenes machistas y no se vuelvan a producir violencias machistas", ha señalado Bengoetxea. Tal y como ha expresado, "tenemos que ayudar a que las nuevas generaciones no repitan lo que esta generación está viviendo".

Del mismo modo, la asociación de municipios vascos, Eudel, ha mostrado su "más enérgica repulsa y condena" por el asesinato machista y ha manifestado su apoyo a la concentración de protesta convocada por el movimiento feminista local.

Eudel ha destacado que "las muertes sólo muestran una parte del problema de la violencia contra las mujeres, cuyo caldo de cultivo se genera en la desigualdad de mujeres y hombres".

Además, ha subrayado que esta tragedia plantea un desafío para las instituciones y la sociedad vasca en su conjunto, que deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la igualdad efectiva en los municipios.

