Verano de "colapso" en el Hospital Vall d'Hebron: "Vienes y no sabes a qué hora vas a salir"

El colapso en muchos hospitales de España continúa en verano. Con muchos de los sanitarios de vacaciones, la falta de personal se hace más notable. Es el caso del Hospital Vall d’Hebron, en Barcelona los sanitarios están saturados después de que en abril no renovaran a 400 profesionales y se cerraran el 24% de las camas, casi 300.

"Nos dijeron que debido a la firma del convenio donde se acordó una subida de sueldo, tendrían que asumir recortes de personal", explica Raúl Ceresuela, portavoz del Sindicato SATSE de Vall d’Hebron. Esto, junto a las vacaciones y un incremento de la afluencia hospitalaria, por el aumento de casos de Covid este mes de julio, ha creado la "tormenta perfecta" que lleva al colapso del sistema sanitario, especialmente de las urgencias. "No se puede derivar a planta a los pacientes que entran en urgencias, se ha producido que el paciente tenga que quedarse hasta siete días hasta poder ser ubicado en planta", explica Ceresuela.

Una situación que, según el sindicato, "supone que haya menos personal y personal más inexperto, y eso hace que se tensione al personal más veterano. Que no puedan ir ni al lavabo, que tengan que comer en 10 minutos…". Una enfermera del hospital corroboraba a los micrófonos de Antena 3 esta tensión: "somos muy pocos los que estamos trabajando, y la sensación es que no damos abasto, cierran plantas y no contratan gente, el trabajo se triplica y la calidad de la atención mengua mucho".

Algo que también han notado los pacientes: "evidentemente hay muchísima gente y ves al personal agobiado", comentan, "tardan mucho en atenderte, vienes y no sabes a qué hora vas a salir. Debe ser porque van muy saturados que se retrasan las horas".

En algunos casos, las esperas se hacen eternas "estoy esperando desde hace un año para que me operen de tres hernias discales. Cada mes llamo y no hay manera" nos cuenta una paciente. "Hay gente que está peor que yo y para ellos no es urgente. Que me espere, es la única manera y cuando me toque".

Por eso, muchos se quejan de que se retire personal, "Uno paga impuestos y si necesitan más que lo digan, pero que realmente se destinen a la sanidad"; "me parece fatal que quiten médicos, la gente no tiene que esperar tanto" comentan enfadados. Pero siempre entendiendo a los profesionales, "hacen lo que humanamente pueden", "tienen que doblar turnos, hacer guardias… pero no creo que sea la solución que nosotros los que estamos al otro lado tengamos que esperar, porque claro hasta cuando?".

Ahora llega agosto, un mes que normalmente suele ser más tranquilo, "esperemos que en agosto nos dé un respiro, pero tenemos miedo que sea igual", comenta Ceresuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com