Una veintena de familias pierde su casa tras el derrumbe de Teruel: "Lo he perdido todo y se podría haber evitado"

En cuestión de minutos un edificio se viene abajo en la calle San Francisco, en Teruel. A simple vista solo quedan escombros, pero bajo esa montaña de piedras decenas de familias dejan enterrados sus recuerdos, su casa, su vida: "Lo he perdido todo".

A unos metros, tras el cordón policial establecido por seguridad, todavía algunos contemplan la escena. Allí no son las palabras las que hablan, sino que lo gestos elocuentes lo explican todo: lágrimas, abrazos... No hay consuelo para quienes no podrán volver a su querido hogar. Además, hay seis bloques que han sido desalojados y todavía no han podido volver a sus casas por precaución.

"Denunciamos que no han tomado las medidas necesarias. Nosotros avisamos de las filtraciones"

"He salido con lo puesto" es la frase más repetida entre las 45 personas que han salido escopetadas a la calle antes de que cayera la estructura. "Solo me queda esto que ves, esta ropa, nada más", asegura Julián, agarrado del brazo de su madre.

Como él, José Luis y su mujer apenas pueden articular palabra. En esa misma escena, varios psicólogos atienden a los afectados a la espera de ser reubicados para pasar -probablemente- una de las noches más duras de sus vidas.

Un día después, todos despiertan con el susto en el cuerpo mientras sentencian que "se podría haber evitado".

Los vecinos se concentran para denunciar al Consistorio

Apenas unas diez horas desde que cayera el bloque, un centenar de personas sacan fuerzas para protestar frente al Ayuntamiento: "Denunciamos que no han tomado las medidas necesarias. Nosotros avisamos de las filtraciones, se podían haber analizado la situación cuando lo alertamos y así nos habría dado tiempo a sacar al menos nuestras pertenencias", explica Javier, presidente de la finca.

"Hay vídeos, el garaje estaba fatal, salía agua por las paredes"

Es el sentir general de los que se concentran en esa plaza, que, acongojados por lo sucedido, insisten en que "hay vídeos, el garaje estaba fatal, salía agua por las paredes, las columnas deshechas... ¿Cómo no hicieron nada?", clama un hombre mientras se echa las manos a la cabeza.

El Consistorio asegura que se estaban estudiando las filtraciones y que se siguió el procedimiento habitual en esas circunstancias: "Tuvimos conocimiento el viernes de que había filtraciones de agua. Estábamos trabajando en esas filtraciones, se estaban estudiando y no se sabía bien de dónde provenían. Teníamos avisos de filtraciones como muchos otros, pero no teníamos conocimiento del estado del edificio, hemos iniciado ya la investigación", explica la Emma Buj, alcaldesa de Teruel.

A esta hora, los operarios continúan con las labores de desescombro mientras se busca una solución para aquellas familias que dejan atrás una parte de sus vidas.