Una veintena de afectados y un perro muerto en el incendio de un piso en Sevilla: "Un poco más y no lo contamos"

Varias ambulancias llegaban pasadas las tres de la madrugada a la calle Constantina del barrio sevillano de la Macarena. Una veintena de vecinos necesitaban asistencia médica tras producirse un incendio en la vivienda de Mari Carmen y Francisco. El fuego salía por las ventanas y balcones de la primera planta y se expandía rápidamente hasta la segunda planta.

Mari Carmen, entre lágrimas, relata a Antena 3 Noticias cómo comienza la peor noche de su vida. Su marido y sus dos hijos de cuatro y 14 años dormían cuando "empecé a escuchar ladrar a mis perros pero no le di mucha importancia hasta que mi hijo pequeño me llamó para que lo acompañara al baño y ahí fue cuando vi las llamas ya en el salón". Toda la familia salió de la casa con lo puesto. "No hemos podido salvar nada, se ha quemado todo, hasta unos ahorros que teníamos", señala nerviosa y con el miedo en el cuerpo Mari Carmen.

Uno de sus dos perros ha fallecido víctima de las llamas. "Nosotros un poco más y no lo contamos", nos dice.

"Nunca dejamos nada conectado por miedo"

Mari Carmen desconoce qué ha podido provocar este incendio. Según los Servicios de Emergencia del Ayuntamiento, a falta de los resultados de la investigación la causa podría derivar de un cortocircuito en un prolongador cerca del sofá del salón aunque según este matrimonio "nunca dejamos nada conectado por miedo a que pueda pasar algo así".

Esta familia no ha sido la única afectada. De inmediato el edificio fue desalojado debido a la virulencia de las llamas. Bushra que vive de alquiler en la tercera planta aún sigue en shock y eso que el fuego no ha llegado a su vivienda. "Seguí la instrucciones de los bomberos, puse mantas debajo de las puertas para que el humo no entrara, en principio nos iban a rescatar por la ventana pero no hizo falta bajamos por las escaleras".

"Podría haber sido una desgracia"

Los servicios sanitarios esperaban en la calle mientras los vecinos iban saliendo para ser trasladados a distintos hospitales sevillanos, sobre todo a los niños y mayores nos dice Bushra "estamos todos bien pero podría haber sido una desgracia mayor". Saliendo con su andador de la planta baja nos encontramos a Salvador. "Mi casa esta bien pero esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo" nos dice cansado y sin haber dormido en toda la noche.

Durante todo la mañana los peritos han estado comprobando la seguridad de este bloque de pisos pudiendo regresar a sus hogares aquellos vecinos que no han sufrido daños. Cuatro viviendas incluida la de Francisco y Mari Carmen han sufrido graves daños. Este matrimonio y sus dos hijos que viven de alquiler social están a la espera ahora de que los servicios sociales los realojen ya que lo ha perdido completamente todo.