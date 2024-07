Los vecinos de Lora del Río, preocupados por el agua negra y turbia que sale de sus grifos

Desde hace tres días, algunos vecinos de la localidad sevillana de Lora del Río miran preocupados el agua que sale de sus grifos. Negra, oscura, color chocolate... así describen el agua turbia que ven nada más abrir el grifo. Agua que de momento, no saben sí es potable o no.

El Ayuntamiento está a la espera de los análisis realizados para saber si es apta para el consumo. Hasta ese momento se aconseja no beberla por precaución. Además, informan que es algo puntual y no en todos los hogares. "En unas zonas pasa, en otras no, incluso en la misma calle hay que casas que les ocurre y en otras el agua sale bien", señalan desde el Consistorio de Lora.

Son muchos los vecinos que estos días denuncian esta situación. Quejas que se producen en las redes sociales, como las de un lugareño que publica una imagen de su lavabo lleno de agua oscura: "con este agua me he de duchar y ni se me ocurre beberla". Además cuenta que sus paisanos salen de los supermercados con carros llenos de agua embotellada. "De vergüenza", exclama.

Ante este episodio puntual de turbidez del agua, el equipo de gobierno ya trabaja en ponerle remedio en el menor tiempo posible. Asimismo niegan las acusaciones de la oposición, que denuncia que estos hechos suceden por no invertir en la depuradora y en la red de abastecimiento. Aseguran que, aunque la red es antigua, se está cambiando cuando se realizan obras.

El origen del agua oscura

Hay que indicar, nos explican desde este municipio sevillano, que el suministro de agua potable se toma de la Presa José Torán. En los últimos tres meses, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha desembalsado hasta 14hm3 de agua de la Presa, pasando de 55hm3 a 41hm3, provocando así, que se produzcan corrientes y turbulencias que han removido el lecho del pantano rico en manganeso.

Esto, unido a las averías que se han sucedido en esta última semana en las arterias principales de esta localidad, de casi 20.000 habitantes, ha ocasionado estos episodios acentuados de turbidez. De todas formas, el Ayuntamiento loreño desmiente la información sobre la analítica al agua, ya que según el Servicio Municipal de Aguas no existe boletín analítico donde el nivel de manganeso sea 50ug/l aunque de todas formas, nos clarifican que los límites de manganeso deben superar los 80ug/l para que el agua se considere no apta para el consumo humano.

Una de las primeras medidas correctoras llevadas a cabo para solucionar el problemas y evitar que a los loreños les llegue agua color chocolate cuando abren el grifo ha sido solicitar a la CHG la paralización del desembalse hasta que esté instalada la nueva toma flotante que está en construcción. Y por otra parte, una segunda medida es la captación de agua del Bembézar para incorporarla a la red de Lora del Río y así atajar estos episodios puntuales de turbidez.

Hace un año, la Junta de Andalucía emitió un informe declarando el agua de Lora no apta para el consumo humano tras vivir la localidad un grado extremo de turbidez. El Consistorio espera ahora solventar en breve no solo el agua de los grifos también el agua oscura que sale de las fuentes como la ubicada en la Plaza de Santa Ana. Por eso pide tranquilidad a la ciudadanía y revela su permanente contacto con las autoridades sanitarias, encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com