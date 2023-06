Vecinos y comerciantes de A Coruña denuncian un aumento de robos: "Como fue un hurto, lo dejaron libre"

El pasado mes de diciembre, la cámara de vídeo vigilancia de Sabela’s imprenta, un pequeño negocio de la Avenida de Monelos en A Coruña, recogía un hurto a plena luz del día y con la propietaria dentro del local.

Un hombre con gorra y mascarilla entraba en el establecimiento para preguntar el precio de algunos servicios y, mientras la trabajadora atendía su requerimiento, el individuo cogía el teléfono móvil de la mesa de trabajo de la mujer y salía con él de la tienda.

En ese momento, Sabela decidió instalar, además de la cámara que ya tenía, un timbre para trabajar a puerta cerrada: "Lo puse en enero para sentirme más segura. Ahora, el cliente tiene que timbrar para que yo lo atienda", cuenta a Antena 3 Noticias.

Más seguridad para hacer frente a los robos

Como ella, otros comerciantes de la zona se han visto obligados a aumentar las medidas de seguridad. "Antes podíamos estar solos en la tienda, ahora siempre hay dos personas para que no pase nada. Además, hemos instalado cámaras de vigilancia para sentirnos más seguros y para poder denunciar en caso de robo", dice Adriana, de Electricidad Pena, que asegura que "por ahora" no han sufrido ataques.

Quienes sí lo sufrieron fueron sus vecinos del bazar chino situado en el número 55 de la misma avenida. Sucedió la semana pasada y, en esta ocasión, los vídeos grabados por un vecino muestran la agresividad de los delincuentes.

Y no son solo los comerciantes del barrio los que se sienten inseguros: también los vecinos reclaman más vigilancia. Raquel tiene 30 años y cuenta cómo "un domingo, a las cinco de la tarde, mientras esperaba el autobús en la marquesina, se acercó un hombre y me quitó el teléfono móvil de las manos. Me quedé sentada viendo cómo se alejaba corriendo y sin poder reaccionar", relata.

Fue a denunciarlo a comisaría, pero "como fue un hurto, lo dejaron libre". Y de este modo, reinciden. Así lo explica Patricia, otra vecina de Monelos, que cuenta que "antes podías volver caminando a casa de noche. Ahora yo cojo un taxi a la puerta y entro en el portal antes de que se haya ido porque nunca sabes si va a entrar alguien detrás de ti y te quedas vendida".

Ante esta situación, tanto la asociación de vecinos como la de comerciantes se han reunido con distintas instituciones para reclamar mayor vigilancia policial y exigir castigos más contundentes a los delincuentes.