Los vecinos de Cazorla se juegan la vida para ir al médico: "Nos puede pasar cualquier desgracia"

Cazorla (Jaén) es una de las localidades de interior de España con mayor poder de atracción de turistas. Su imponente entorno medioambiental y gastronomía la sitúan en un lugar preferencial para los que buscan paz o aventuras en áreas naturales. En fechas como estas, con la Semana Santa ya comenzada, sus 7.000 habitantes ven cómo la población aumenta considerablemente, aunque sea solo de forma temporal. Y, sin embargo, aun siendo un referente para el turismo -es el espacio natural protegido más grande de España-, sus habitantes no disponen de un centro de salud en condiciones.

Y esto ocurre así desde el pasado jueves, ya que el servicio de atención primaria ha sido trasladado de manera provisional al antiguo hospital comarcal. Esta medida, adoptada por la Junta de Andalucía, ha sido justificada por el "deterioro estructural" del actual centro de salud, según informes técnicos de inspección y prevención de riesgos laborales. Sin embargo, numerosos vecinos consideran que la decisión se ha tomado de forma "precipitada" y sin contemplar "alternativas viables", lo que ha derivado en manifestaciones públicas y protestas en la vía pública.

En una reciente movilización, de la cual existen vídeos, decenas de ciudadanos recorrieron a pie la distancia que separa el centro urbano del nuevo emplazamiento sanitario para visibilizar las dificultades de acceso, especialmente para personas mayores o familias con niños. La ausencia de un arcén en la carretera A-319, que conecta el núcleo urbano con el hospital, ha generado preocupación por la seguridad de los peatones.

2,5 kilómetros andando para ir al médico

La distancia entre el Cazorla y el hospital comarcal es de dos kilómetros y medio. El vídeo de la polémica muestra cómo los usuarios recorren esa distancia de una carretera con un tramo sin arcén, y a algunos de ellos teniendo que empujar carritos de bebé, y la mayoría sin llevar el chaleco reflectante. "No entiendo cómo esto no lo tienen previsto antes", critica Marta, una vecina. Fernando, otro vecino, añade una reflexión: "Nos puede pasar cualquier desgracia, es una carretera peligrosa para ir andando". Muchos de esos usuarios son personas mayores, por lo que "no pueden andar tanto tiempo en esas condiciones", según María, también residente en el pueblo.

El alcalde del municipio, José Luis Olivares (PSOE), ha mostrado su firme rechazo a esta reubicación, calificándola de "improvisada" y "peligrosa". Según Olivares, no se trata de oponerse a la mejora de las instalaciones sanitarias, sino de reclamar una transición planificada y dialogada. "No se puede trasladar un servicio esencial como este sin consultar con el Ayuntamiento ni prever un acceso seguro para los usuarios", ha manifestado el regidor.

Confrontación política

Desde el ámbito político, el Partido Socialista ha elevado el tono de la crítica. El parlamentario Víctor Torres ha arremetido contra el Gobierno andaluz, al que acusa de "abandonar la sanidad pública y someter a los ciudadanos a condiciones indignas". Torres ha exigido una reunión urgente entre la Junta y el alcalde para buscar una solución inmediata que evite situaciones como las vividas estos días.

Por otro lado, el Partido Popular de Cazorla ha restado importancia a las protestas y ha defendido la actuación del gobierno regional. María José Lara, presidenta local del PP, ha asegurado que el servicio médico se ha prestado con total normalidad y ha tachado de "espectáculo político" las movilizaciones promovidas por el PSOE. Según Lara, muchos de los manifestantes ni siquiera eran pacientes reales, y ha instado al consistorio a poner en marcha un servicio de transporte que facilite el desplazamiento hasta el nuevo centro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.