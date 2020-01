Los vecinos de la asesinada en Terrassa por su expareja: "No puede ser que a la mujer se la mate por no querer estar con alguien"

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) ha convocado un minuto de silencio en el Raval de Montserrat de la ciudad como muestra de rechazo a la violencia machista tras el asesinato, este sábado, de una mujer por parte de su expareja, un mosso que después se suicidó.

Los vecinos de terrasa están consternados con el suceso. Una de los vecinos cuenta que salió a la puerta y le contaron que habían matado a una chica.

La joven salió de casa para ir a comprar cuando entró en el parking para coger el coche y él, presuntamente, la sigió y le disparó. Segundos después él se suicidó con la misma arma, la pistola reglamentaria que tenía por ser Mosso d'Esquadra.

La tía de la joven asesinada cuenta que el hombre la seguía y la acosaba constantemente desde que ella dejó la relación en verano.

Fuentes cercanas señalan que la joven vivía con su madre y estudiaba en la univesidad enfermería. Uno de ellos no entiende que "no puede ser que se mate por no querer estar con alguien" a lo que piden justicia.

El agresor seguía a la víctima

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado esta mañana de que no constan antecedentes judiciales de violencia entre el agente y su expareja, cuyos cadáveres fueron hallados este domingo en un aparcamiento de Terrassa.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Terrassa procedió este sábado al levantamiento de los cadáveres de la mujer y del agente policial, quien mató a su expareja con su propia arma reglamentaria y después se disparó a sí mismo un tiro mortal. El agente fallecido y autor del crimen estaba actualmente trabajando en funciones de seguridad ciudadana, destinado al Área Básica Policial (ABP) de Terrassa.

El crimen ocurrió en el garaje del edificio de Terrassa donde la víctima, una joven de 29 años, residía con su madre desde hace meses, después de haber puesto fin a su relación con el mosso d'esquadra, con el que había llegado a vivir.

Según fuentes próximas al caso, al parecer el agente la esperó a las puertas del domicilio y entró en el garaje detrás de la víctima, cuando ella regresaba con su automóvil de haber ido a hacer unas compras al supermercado.

El agente salió de su vehículo, se dirigió a ella y la disparó mortalmente cuando todavía se encontraba en el interior del coche, tras lo que se suicidó.