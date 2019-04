Los vecinos de la anciana que apareció momificada en Madrid aseguran que "nadie sospechó nada"

La Policía Nacional halló la semana pasada el cadáver momificado de una anciana de la que nadie sabía nada desde hace cinco años y que habría fallecido por causas naturales a principios de 2014, han informado fuentes policiales.

La fallecida, de 83 años, vivía en el barrio de la Guindalera del distrito madrileño de Salamanca y nadie la echó de menos durante todo este tiempo hasta que una sobrina, que vive en Israel, avisó a los agentes de que llevaba mucho sin saber de ella.

Los vecinos de la anciana han asegurado que "nadie sospechó nada" sobre el desenlace de la víctima. "Lo que he escuchado es que la señora murió sin tener compañía", ha señalado uno de los vecinos, quien ha defendido "la bondad" del resto de propietarios que desconocían el trágico suceso.

"La recuerdo como una mujer metida en años, que siempre iba sola o acompañada con otra señora", ha indicado otro de los vecinos. "Cuando me he enterado he sentido tristeza y rabia", ha afirmado.

Los vecinos creían que la anciana, que debía 3.000 euros a la comunidad de vecinos, se encontraba en el extranjero.