Vecinos de Aldaya se quejan de la mala gestión antes y después de la DANA: "40 minutos para ir a un supermercado"

El pasado martes se vivieron momentos muy tensos en un pleno celebrado por el Ayuntamiento de Aldaia, al que podían asistir los vecinos del pueblo. El alcalde trataba de explicar la gestión de la DANA pero después tomaron la palabra varios de los vecinos. Reclamaron ayudas, criticaron el abandono que sufren y la mala gestión municipal. La indignación de los asistentes era absoluta y expresaron su rabia en un pleno cargado de tensión.

Después los momentos vividos en la sala, hemos podido hablar con algunos vecinos. Ya más tranquilos, pero pensando exactamente lo mismo. Una de esas vecinas, Carmen, dice que lo que quieren es "que de verdad nos ayuden" porque hay quienes lo han perdido absolutamente todo: "hay familias aquí que están malviviendo porque no tienen una casa".

Para ellos, un mes después de la tragedia, recuperar la normalidad sigue estando muy lejos. "No tenemos donde sentarnos cómodamente a ver una tele, yo no me acuerdo cuando fue la última vez que vi la tele". Cosas cotidianas que ahora mismo parecen imposibles.

También hacer la compra es una tarea difícil como nos cuenta otro de los vecinos: "una cosa tan sencilla como ir a comprar tenemos que hacernos como entre 30 o 40 minutos para ir a un supermercado".

Los vecinos siguen pensando que no se les avisó con tiempo suficiente el día de la riada y ahora lo que exigen es un listado de afectados para poder saber donde van las ayudas. Además, exigen que desvíen el barranco porque están convencidos de que la tragedia podría volver a repetirse.

Dicen que están hartos de que los políticos discutan y tiren balones fuera y piden "que dejen los colores aparte". Rosa María, otra de las vecinas, lanza este mensaje, tanto al gobierno autonómico como al de España: "Que se unan y vayan todos a una para ayudarnos".

Lo que tienen claro los vecinos de Aldaya es que unidos, como han estado hasta ahora, son más fuertes y no se van a rendir hasta que las instituciones actúen y cumplan con lo prometido.

