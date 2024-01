Las vecinas del menor detenido por yihadismo en Montellano cuentan que dibujaba hombres con chalecos bomba

Novedades en el caso de Montellano, Sevilla, donde un menor de 17 años fue detenido por yihadismo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez de Menores que se le interne durante seis meses. El ministerio público le atribuye, en una primera calificación jurídica, un delito de integración en organización terrorista, además de otro de tenencia de explosivos. Su madre también ha sido detenida, este mismo martes pasará a disposición de la Audiencia Nacional mientras se investiga su posible vínculo con el plan de su hijo.

En la vivienda del menor se puede ver cómo las persianas continúan bajadas. Sus compañeros de instituto dicen que era un chaval problemático: "por lo visto era violento", cuentan. Además, sus vecinas han contado que dibujaba hombres con chalecos bomba y que dejó de ir al colegio porque le pusieron una profesora. Decía "que quería un profesor, que no quería mujeres. Más el cuchillo que sacó también un día en clase que los críos corrieron y todo porque no sabían qué iba a pasar".

También se ha sabido que distribuyó en grupos de WhatsApp unas imágenes en las que, en teoría, preparaba un explosivo.

"Una familia normal"

La Policía Nacional ha llevado a cabo la operación en la que también se detuvo a la madre del chaval al sospechar que pudo participar en los planes del menor. Un dato relevante es que en su taller de costura se han encontrado explosivos. El alcalde de Montellano, Curro Gil, ha precisado que "se trata de una familia normal que lleva unos años aquí. La madre del joven es costurera".

"Es un pueblo muy tranquilo y acogedor, donde todo el mundo es muy bien acogido", ha destacado Gil, a la vez que admite que "hechos como este alteran la normalidad porque, además, la intervención se desarrolló en una de las calles principales", después del revuelo que ha causado el incidente.

"No existe ningún riesgo"

Tras conocerse el caso -que provocó gran revuelo y tensión-, el alcalde de Montellano llamó a la calma y aseguró que "no existe ningún riesgo" tras la detención. Explicaba, además, que "las clases en los colegios no se han suspendido, aunque hay padres que han decidido no llevar a sus hijos".

De esta manera, trasladaba un "mensaje de tranquilidad" a la población, "como me ha transmitido el subdelegado del Gobierno, con quien estoy al habla desde ayer".