Una de las vecinas afectadas: "Fue impresionante, los escombros bloqueaban mi puerta"

Se investigan varias hipótesis aunque todavía hay que recabar aún mucha información antes de averiguar las causas por las que este edificio de cinco plantas se vino abajo. Un juzgado de instrucción de Arona ya ha abierto diligencias y la Policia Nacional ha interrogado a vecinos, comerciantes y a los que realizaban obras, supuestamente menores, en los bajos del edificio.

Los desalojados están muy preocupados por sus casas ya que todavía no saben cuando podrán volver a ellas.

Ángeles vive en el edificio contiguo y ahora está en casa de un familiar " He tenido que venir a coger medicinas para mi marido porque él tiene una medicina fija y con los nervios fuimos al médico y me dieron unas y otras no", cuenta esta vecina.

Los escombros bloquearon su puerta y tuvo que salir por la azotea. "Muy impresionante porque lo vi, yo estaba en mi terraza y lo vi", añade Ángeles

Francisco tampoco puede acceder a su comercio. "Lo vaciaron el mismo día que se cayó el edificio y ahora estamos yendo y viniendo así . Estamos viendo a ver cuando podemos entrar", explica este comerciante.

En total hay 89 desalojados de cuatro edificios colindantes y del inmueble afectado.