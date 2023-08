Una vecina conflictiva mantiene atemorizado a un pueblo entero de Galicia

Los vecinos de la pequeña localidad pontevedresa de Fornelos de Montes viven con miedo. El motivo: una vecina que ya ha calcinado y rallado vehículos, llegando incluso a amenazar de muerte, supuestamente, a sus vecinos. Los problemas de convivencia, lejos de desaparecer, van a más, según reconocen algunos de sus habitantes.

"Me rompió una botella de cerveza en la espalda"

Así lo ha relatado Julio Araújo a Antena 3 Noticias: "Ralla coches, quema coches, es auténtico vandalismo callejero". Este hombre llegó a ser agredido físicamente, un evento que relata así: "Estaba leyendo, tomando un café de espaldas a la puerta del bar y me rompió una botella de cerveza en la espalda".

Según reconoce Araújo, sus antecedentes son múltiples: desde agresiones a agentes de la autoridad a insultos y ataques físicos. Una situación que no cesa después de varios años y que preocupa a jóvenes y mayores en el pueblo.

No obstante, la mayoría no quieren hablar por miedo, como reconoce una vecina anónima: "Solo somos dos los que damos la cara, porque ya no podemos más". Esta mujer relata los episodios de insultos y ataques que ha vivido, que la han llevado además a interponer una denuncia. Una causa más que se suma a los cerca de 80 juicios que la conflictiva vecina tiene aún pendientes.

Recientemente, según señala Araújo, fue detenida y puesta a disposición judicial, aunque tras un juicio rápido fue nuevamente puesta en libertad, regresando a Fornelos para amenazar a sus vecinos.

"Ha llegado a amenazarnos con quemar nuestras casas"

Pero ¿qué dice la otra parte implicada en este conflicto entre vecinos? En Antena 3 Noticias hemos querido conocer su versión de los hechos, aunque la mujer, de 43 años y trabajadora municipal, no ha respondido a las preguntas.

Julio Araújo, con la documentación de los juicios en mano, así como con capturas de pantalla de chats con mensajes amenazantes en internet, pide al Ayuntamiento que actúe para detener una situación que puede ir a más: "Ha llegado a amenazarnos con quemar nuestras casas", admite.

Los vecinos de la localidad pontevedresa desean que se restaure la convivencia, por eso piden a las autoridades y a la propia vecina que hagan todo lo posible para resolver una situación que ha empeorado en los últimos meses, pero que se prolonga durante varios años, según han indicado.