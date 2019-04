Vecina afectada por el terremoto de Melilla asegura que "el piso parecía mantequilla"

La zona de Melilla más perjudicada por el seísmo ha sido el barrio de la Victoria, donde se localiza el inmueble Estrella Polar, de seis plantas, en el que han tenido que intervenir los bomberos para analizar las grietas del edificio.

Una vecina del primer piso de este edificio, Inés García, ha dicho a que "ha sido horrible" la experiencia que ha sufrido esta madrugada, que ha dejado numerosas grietas en su vivienda.

"Estaba durmiendo y las sacudidas me han despertado, notaba que no paraba y no sabías en qué momento terminaría de lo largo que ha sido. No sé cuánto ha durado, pero para mí que ha sido larguísimo. He vivido otros terremotos en Melilla, pero ninguno tan fuerte como éste", ha asegurado la vecina del inmueble.

"El piso parecía mantequilla", ha afirmado la mujer antes de agregar que los bomberos ya han visto la estructura de su casa y le han asegurado que no estaba dañada, que podía entrar, lo que ha hecho una vez terminadas las réplicas.

Posibilidad de réplicas

Según los expertos, la probabilidad de que se produzca otro terremoto tan grande al de esta madrugada en el Mar de Alborán es "baja pero nunca descartable" ha señalado Luis Cabañas, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), quien, no obstante, ha añadido que continuarán las pequeñas réplicas.

Luis Cabañas ha manifestado que la sismología no puede predecir terremotos y aunque la probabilidad de que se produzca otros es bastante baja, este seísmo es la consecuencia de otro que se generó el pasado viernes en la misma zona con una intensidad de 5.1 grados.

Por el contrario, se seguirán produciendo réplicas cercanas a los 3 grados durante la próximas horas. Hasta las ocho de la mañana, se han sucedido nueve réplicas también con epicentro en el Mar de Alborán, algunas con una intensidad superior a los cuatro grados, que se han percibido con claridad en la ciudad autónoma.

Cabañas ha subrayado que es una zona de gran actividad sísmica situada sobre la falla de Tofiño Bank donde ya en el año 1994 se produjo un terremoto de una intensidad cercana a 5.7 grados y en el año 2004 otro de similares características y una intensidad de 6.2 grados.

Mayor intensidad en Andalucía y Melilla

El terremoto de 6.3 grados registrado esta madrugada se ha percibido con mayor intensidad en zonas de Andalucía y Melilla, donde ha causado daños en edificios y la suspensión de las clases en la ciudad autónoma, aunque también han llegado algunos datos de la zona norte de Madrid.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 en su cuenta oficial de Twitter, de momento sólo se han notificado "incidencias materiales" en Melilla, donde han recomendado a la población que mantenga la calma y haga caso únicamente a las fuentes de información oficiales debido a los numerosos rumores que han empezado a circular.

La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma han constituido un Comité de Evaluación.