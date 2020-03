Los dueños de varios negocios chinos temen contagiarse de coronavirus por la cantidad de gente que acude a las Fallas de Valencia 2020. Por ello, muchos dicen que van a cerrar "por miedo al contagio" y otros ya han cerrado hasta que pasen estas fiestas.

El año pasado, esta festividad tan importante para todos los valencianos atrajo a cuatro millones de personas. Entre los turistas que pasaron por allí hay muchos italianos, y ahora, la comunidad china está preocupada por contagiarse.

Al parecer, habrían adoptado las estrictas medidas contra el coronavirus que han llevado a cabo en su país porque les parece que en Valencia no se está actuando con tanta contundencia. Una trabajadora de un bar chino afirma: "El dinero es importante pero para mí es más importante la salud, si tienes salud puedes hacer todo, pero si no tienes salud, no".

En muchos de los negocios que ya están cerrados se ven carteles en que dicen: "Del día 1 al 20 de marzo cerrado por vacaciones".