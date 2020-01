Atacan y agreden a un vigilante del Metro de Barcelona que impedía la entrada de uno de ellos

Un vigilante del Metro de Barcelona ha sufrido un ataque a las 6:00 horas de la mañana, durante el operativo de apertura de la estación de Paral·lel, cuando trataba de impedir la entrada a la línea 3 de un individuo que habría accedido sin el billete necesario.

El sujeto iba acompañado de otras tres personas en el momento de los hechos. "Intentaron acceder a las instalaciones cuatro personas, de las cuales tres pagaron el billete y la cuarto no", explica el vigilante herido.

Fue en ese momento, cuando el personal de seguridad del metro trato de impedir el acceso de este último, el cual "con actitud amenazante" ignoró las indicaciones del vigilante y accedió de igual modo. "Le intente convencer de que saliera a pagar el billete, pero él se dirigió al metro cuando llegó, y a la hora de ponerme en medio para que no accediera al convoy, me propinó un puñetazo. A raíz de ahí, se produjo un forcejeo, en el cual me propinaba patadas y puñetazos, por lo que le agarre del brazo para evitar que me siguiera pegando. Seguidamente, uno de los amigos me ha tirado una botella de cristal y ha seguido con los puñetazos en la cabeza", mantiene el vigilante.

Tras el forcejeo, el guardia de seguridad intentó subir por las escaleras mecánicas con la "persona con la que había tenido el encontronazo", pero el vigilante cayó por las escaleras golpeándose "fuertemente" en la cabeza.

Al tratarse de una estación con vestuarios para el personal de seguridad, compañeros no tardaron en acudir al lugar de los acontecimientos para socorrerle y retener al implicado en cuestión. Posteriormente, se personaron agentes de los Mossos d'Esquadra que procedieron a la identificación de uno de los atacantes que no disponía de documentación.

Varios altercados en el metro de Barcelona

Durante los últimos meses se han producido varios altercados en el Metro de Barcelona. Entre ellos, el ataque de un hombre que comenzó a morder repetidamente a un vigilante en la cara y el cuello.

Desde el sindicato profesional de seguridad privada SPS, reclaman más material de protección y la eliminación de la figura del vigilante único.