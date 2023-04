Vance joy canta por primera vez en Madrid 'Catalonia', su canción dedicada a Cataluña

El famoso grupo australiano Vance joy pasa por España con la gira de su último trabajo. Dos conciertos, uno en Madrid en la Sala La Riviera y otro en Barcelona en Razzmataz, ambos con 'sold out'. El artista mundial de éxitos como 'Riptide' sigue sacando música, como su último álbum en directo grabado en la ópera de Sydney y 'Everybody need someone', su último tema junto con Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus.

"La ultima vez que estuvimos aquí fue en 2019 con mi banda, justo después de hacer un tour europeo con Pink", afirmaba Vance Joy.

El cantante tuvo uno de los momentos más importantes de su carrera precisamente con su álbum de debut, cuando la canción 'Riptide' se convirtió en todo un éxito mundial. "Es emocionante cuando sacas una canción. Especialmente si se convierte en un éxito, es una locura", añadía el artista.

"Hay tantas cosas divertidas que hacer, pero siempre ocupado. Estaba ocupado todo el tiempo, yendo a todos los sitios, viajando por todo el mundo. Era increíble, lo amaba", ha comentado el propio Vance Joy.

Su afición por España

Aparecer junto a una banda fue la elección del cantante australiano para presentar su último proyecto, pero sin dejar de lado éxitos y temas conocidos mundialmente como 'Riptide'.

En el concierto no dejó de hacer referencias a cuánto le gustaba España. De hecho, es tal la afición que tiene por el país que le dedicó una canción a Cataluña, donde conoció a su actual pareja y donde vivió mucho tiempo.

"Cada color es diferente, me gusta ser un artista que tiene mucha variedad de canciones"

Pese a tener un repertorio bastante sólido como para hacer un concierto íntegro con sus propias canciones, el cantante no dudó en interpretar un remix de dos versiones de ABBA y de Madonna antes de finalizar el espectáculo. Justo antes de poner el broche de oro con su tema 'Lay it on me' y cerrar un concierto entre gritos y aplausos de los seguidores del artista.

Respecto al repertorio del artista, Vance Joy no dudaba en preferir las canciones felices ante las tristes: "Para la vida es mejor cantar las canciones felices, porque puedes sentir la energía de la gente". Pero tampoco dejó de lado sus canciones más íntimas y personales: "Cada color es diferente, me gusta ser un artista que tiene mucha variedad de canciones", añadía el vocalista sobre su elección de temas.