Valeria Quer ha publicado unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que denuncia una fuerte agresión por parte de su exnovio.

La hermana de Diana Quer ha mostrado diversas fotografías de sus heridas en la mano y la espalda. "No me preguntéis a mí qué me ha pasado en el brazo, pregúntenselo a mi ex", ha sentenciado.

Valeria asegura que comparte estas imágenes para que "no seáis tan tontas por amor y que el amor no os ciegue de las heridas".

La joven asegura haber sido maltratada física y psicológicamente por su expareja, además de haber sido amenaza con el suicidio si rompía la relación.