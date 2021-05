La vacuna contra el coronavirus agrava los síntomas de Sonia, paciente con covid persistente

Sonia es paciente de covid persistente. Tras ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, experimentó unos efectos secundarios mucho más molestos de la habitual. Los expertos insisten en que su caso es inusual y siguen animando a la población a recibir la vacuna contra la covid-19 ya que es la mayor protección frente a la enfermedad.

"Tenía un dolor muy fuerte de piernas y muchos pinchazos. Me dio un dolor muy raro en las piernas. También me dieron muchos mareos, mareos que eran peores que los que había tenido hasta ese momento", así describe Sonia, con covid persistente, los síntomas que experimentó tras recibir la primera dosis de la vacuna.

Se calcula que de los casi 3.700.000 contagiados que ha habido en España, alrededor de la mitad sigue teniendo secuelas 7 meses después de haberse infectado. Preocupa que en algunos casos los síntomas, que en pacientes pueden llegar a ser más de 30, se agudicen o incluso empeoren al recibir la vacuna.

Es lo que le ha ocurrido a Sonia, una farmacéutica de Valencia. Además de la fatiga, los dolores de piernas o de cabeza, los mareos se volvieron insoportables tras vacunarse en marzo. Tras esta experiencia, dice que no va a acudir a recibir la segunda dosis: "No me voy a poner la segunda dosis de ninguna vacuna porque ahora, además, hay que elegir entre ponerse la segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca. No me voy a arriesgar porque realmente no sé lo que me ha pasado".

Efectos raros

Para los expertos, casos como el de Sonia son muy aislados. Enfatizan que la vacuna sigue siendo la mayor y única protección en la pandemia. El epidemiólogo Daniel López Acuña explica que "no hay en estos momentos la evidencia científica en ninguna de las direcciones. Tenemos que tener mucho cuidado en dimensionar adecuadamente los efectos secundarios que puedan estar asociados a la vacuna y distinguirlos de los efectos de una cronicidad en el padecimiento de la covid-19".

Puedes consultar toda la información sobre la vacunación en España y en el mundo en nuestra herramienta CuentaVacunas.