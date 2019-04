Unos padres denuncian al Ayuntamiento por dejar fuera del campamento de verano a su hijo con Síndrome de Down

Las condiciones para disfrutar del campamento municipal son tener entre 4 y 12 años, rellenar un formulario e ingresar en el banco el pago correspondiente. Alejandro las cumple todas, pero al llegar al campus de verano se le prohibió la entrada. La monitora le dijo a la madre del pequeño que no le admitían "por tener una discapacidad".

Sus padres aseguran que, en el momento de hacer la inscripción, adviertieron de que su hijo tenía Síndrome de Down y les dijeron que el pequeño podía asistir sin problema. Por eso no entienden que ahora él y su hermana tengan que quedarse en casa.

"Mi mujer y mi hija vinieron llorando, la niña no entiende que su hermano no pueda ir a un campamento", explica el padre del menor.

El motivo dado por la organización es que no cuentan con personal cualificado para atender a un niño con discapacidad. El alcalde justifica que se necesitaría a una persona específica con una formación específica para atenderle, pero según la normativa, en el caso del Síndrome de Down no sería necesaria la presencia de personal especializado.

Desde el Consistorio aseguran que lo tendrán en cuenta para el próximo año. Mientras, el pequeño Alejandro se ha quedado sin campamento este verano.