Una okupa se enfrenta a los vecinos de una urbanización de Cambrils que protestaban en una cacerolada contra ella

Una mujer que ha okupado una casa en Cambrils (Tarragona) se ha enfrentado a los vecinos, que organizan caceroladas cada tarde, para intentar que se marche. Denuncian que lleva días viviendo en una casa que no es suya y que incluso se baña en la piscina comunitaria.

"¡Que salgas de la piscina!", gritan los vecinos a la mujer okupa, que termina encarándose con todo el vecindario de una urbanización de Cambrils.

Los vecinos aseguran que no ha okupado la casa por necesidad y denuncian que les hace la vida imposible desde hace una semana. "Me llamó chivata y me dijo: 'sé dónde vives'", cuenta una propietaria.

Dicen recibir amenazas continuas y ya no pueden más, por eso, han decidido pasar a la 'acción'. Este martes por la tarde se llegaron a concentrar unos 60 vecinos, al grito de "okupas fuera".

Al lugar acudieron varias patrullas de los Mossos d'Escuadra ya que se llegaron a vivir momentos de mucha tensión entre los vecinos y la mujer. La okupa decidió reaccionar encarándose con los vecinos, pero ellos aseguran que seguirán en pie de guerra hasta que se marche.