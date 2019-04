Una joven sufre una agresión sexual y graba al atacante con su móvil en Murcia

La joven, procedente de Murcia, ha compartido a través de su cuenta de Facebook un vídeo en el que muestra que ha sido víctima de una agresión sexual mientras volvía a su casa por la noche.

En una publicación, la joven relata lo sucedido aquella noche. Cuenta que escuchaba pasos tras ella pero que no quería correr para no "perpetuar el estigma" y señala que sólo quiso pensar que quien iba detrás de ella volvía a "casa después de una jornada de trabajo". Sin embargo, lejos de lo que la joven creía, quien iba detrás le tocó. "Me toca el culo. Me mira. Me toca una teta y me hace daño. Me sigue mirando y no dice nada", relata la agredida.

Agresión sexual | Facebook

Tras encararse con él, cuenta que se da la vuelta y sigue su camino, aunque temblorosa, solo piensa en terminar su paseo y llegar a su casa.

En lugar de acobardarse, la joven decide grabar a su agresor mientras le grita que es un "cerdo". Cuando rompe a llorar debido a lo ocurrido, varios hombres se acercan para ayudarla y le ofrecen acompañarle a casa o pedirle un taxi, aunque la víctima se niega y dice que prefiere volver a casa a pie.