Una estudiante da positivo en coronavirus al suspenderse las clases y regresar de Madrid a su casa

Una estudiante universitaria que, al suspenderse las clases, decidió abandonar Madrid y regresar a su casa en Galicia, ha dado positivo. La joven llegaba el lunes a Galicia y al presentar síntomas el martes, se le hicieron las pruebas de coronavirus. A pesar de dar positivo, puesto que no tenía una sintomatología grave, se le recomendó ir a su casa para recuperarse poco a poco aislada en su domicilio.

En los últimos días han sido muchos los estudiantes que han abandonado Madrid hacia sus comunidades y localidades de procedencia para reunirse con sus familias. Estas decisiones también preocupan a las autoridades, puesto que muchos pueden no presentar síntomas, pero sí tener el vírus y transmitirlo a sus entornos familiares en otras comunidades autónomas.

Las autoridades sanitarias habían recomendado no moverse de las zonas actuales de residencia, pero muchos han decidido retornar y nos han explicado sus motivos. En algunos casos, por estar preocupados por sus familiares, por no tener mucho qué hacer en Madrid y porque la mayoría no quería quedarse más de un mes solos en sus pisos de alquiler o residencias. "Nos recomendaron no hacer viajes innecesarios, pero para mi es más que necesario volver a mi casa", apunta un estudiante.